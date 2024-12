Surge Utopía Popular Magonista

“No son los rebeldes del Mundo

los que crean los problemas,

son los problemas del Mundo,

los que crean a los rebeldes…”

Ricardo Flores Magón

Quiénes somos

Somos personas comunes, estamos conscientes de nuestra historia, de la realidad que viven los pobres, de la injusticia, por eso nos decidimos por la organización y lucha, por la defensa de nuestros derechos y los de nuestros hermanos y hermanas explotadas, por lo que hemos decidido: dedicar nuestras energías a la construcción colectiva de un mundo mejor para todos y todas, en donde nuestros hijas e hijos y las hijas de nuestras hijas e hijos, puedan aspirar a ser felices. No renunciaremos a la utopía de los pobres.

Somos un grupo de mujeres y hombres que aspiramos vivir en libertad, reconocemos que vivimos en un sistema de opresión, (el capitalismo neoliberal) es por lo que hemos decidido organizarnos y luchar, contra sus expresiones: (el crimen, la explotación, la violencia, el despojo, la miseria, la discriminación, el racismo el patriarcado, etc.) (Somos mixtecas, zapotecas, triquis, amuzgas, mazatecas chinantecas, etc.) (Somos hombres y mujeres campesinas, jornaleras, artesanas, trabajadoras domésticas, en fin, gente pobre)

Venimos de una tradición de lucha y resistencia, pertenecemos a los pueblos originarios, somos indígenas, nos reivindicamos como indígenas, somos las herederas de las que fundaron las naciones de Mesoamérica y sobrevivieron a la barbarie europea. Somos herederas de más de 500 años de resistencia. Nuestras madres y padres y nuestras abuelas asistieron a las grandes luchas que hicieron posible la construcción de esta Patria mexicana.

De nuestros pueblos surgieron Zapata, Villa, hermanos Flores Magón, Librado Rivera la profesora Carmen Serdán, y los miles de mexicanas y mexicanos que lucharon por una Patria mejor para los mexicanos, por el derecho, a la tierra, a vivienda a la salud, a la educación y a la autonomía y libre determinación.

¿Por qué luchamos?

Luchamos por la vida, la libertad, por la justicia, la organización para construir un mundo mejor para nuestras hermanas y hermanos, explotados, para nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas e hijos. Un mundo sin explotados ni explotadores, un mundo donde haya igualdad de oportunidades para todos y todas, un mundo en el que quepan muchos mundos, en el que nuestros sueños sean posibles. En contra de cualquier forma de explotación venga de donde venga.

Luchamos por la preservación de la naturaleza, como fuente de vida y bienestar, por la convivencia amable y el buen vivir, en contra del extractivismo, por la defensa del territorio, como espacio en donde vivimos, en donde reposan nuestros antepasados y donde se ha construido nuestra cultura y nuestras vidas.

Luchamos por la defensa de nuestra cultura y la vida comunitaria en contra de la de las formas de vida capitalista, la civilización depredadora que implanta el modelo actual modelo civilizatorio, que es un modelo de muerte.

Seguimos reivindicando las formas de organización y vida comunitaria, la solidaridad, el tequio, la gozona y todas las formas de ayuda mutua, la mano de ayuda, etc., que han hecho posible la preservación y defensa de la naturaleza y la nuestra pervivencia a lo largo de más de 500 años de colonización y amenazas para de destruirnos. Reivindicamos a nuestros grandes guerreros y guerreras a Con doy, el indio Nuyoo, Tupac Amaru, Josefa Ortiz, Morelos, Zapata, Carmen Serdán, Jaramillo, las madres buscadoras, etc.

¡Aquí estamos! somos las mujeres y hombres de siempre, rebeldes tenaces enemigos y enemigas de la injusticia”

Hoy estamos aquí, la Ciudad de la Resistencia, Oaxaca de Flores Magón, para exigir a los gobiernos estatal y federal: justicia, que se respeten nuestros derechos, que nos escuchen y se resuelvan nuestras demandas históricas.

Nuestros pueblos originarios, son los guardianes de la Patria, juntos hombres y mujeres hemos cuidado nuestras tierras, somos defensores y defensoras de la madre Tierra, de los bosques, de los ríos, de las montañas, lugares sagrados para nuestros ancestros.

Somos los y las más desprotegidas, las más necesitadas, las más humildes nosotros no tenemos servicios básicos en nuestras comunidades, no tenemos una vivienda, un empleo ni siquiera un techo en donde descansar; somos los más pobres. Nuestros derechos son violentados de manera cotidiana, todos los días, cuando decidimos protestar somos amenazados, desplazados, nos están asesinando con las armas y también con la explotación, con la indiferencia.

Es por eso, que el día de hoy, hemos decidido elevar nuestra protesta y exigir al gobierno que nos escuche y resuelva nuestros problemas, somos pueblos en resistencia: mixtecos, zapotecos, mixes, chinantecos, huaves. Y nos estamos manifestando en distintas regiones: en Pinotepa Nacional, en Tuxtepec, en Juchitán y próximamente lo haremos en las 8 regiones de nuestra entidad oaxaqueña y juntos arribaremos a la ciudad de Oaxaca.

Luchamos por la transformación radical de la sociedad:

Por ser todos humanos, nadie puede valer más que otros u otras, independientemente de su raza, nacionalidad, color de la piel, ideología, preferencias sexuales, etc. Los hombres y mujeres que formamos Utopía Popular Magonista somos gente común y de costumbres, entre nosotros y nosotras, nadie puede valer más que otros u otras. Por lo tanto, nadie pretende imponer en otro u otras su manera de pensar o hacer.

Luchamos por la construcción de una sociedad a la que todos y todas, independientemente de su cultura, género, creencias etc., somos iguales. Por una sociedad que liquide para siempre: la explotación del uno por el otro. Exigimos al gobierno el cese a la violencia contra los pueblos originarios, alto, a la violencia contra nuestros hermanos del EZLN, y los pueblos de Guerrero, Chiapas y Michoacán, etc. Cese a la violencia en el territorio oaxaqueño, en el istmo, en la costa, en las sierras norte y sur, en la Mixteca, en la cañada, en la cuenca, en los valles centrales, en todo nuestro territorio

Compartimos nuestros esfuerzos, nuestros logros y nuestros sacrificios. Somos parte de un pueblo solidario que se levanta para mostrar sus fortalezas y sus debilidades a la humanidad. Promovemos el autogobierno, la libre determinación de los pueblos. ¡Ya basta del saqueo de nuestros recursos!

En los pueblos originarios la ayuda mutua ha posibilitado la resistencia y la vida digna. El amor a los otros y a la naturaleza. Reconocernos al hombre y la mujer en convivencia con la naturaleza como el principio y fin de todos los esfuerzos.

Estamos convencidos de luchar por una vida mejor, con justicia, fraternidad y dignidad. Saludamos la Movilización Nacional por la Reforma al Artículo 27 Constitucional realizada este 20 de noviembre, cese a la privatización del Ejido, exigimos el respeto a la madre tierra, a nuestras aguas. Por la restitución de las tierras a sus legítimos dueños, alto a la privatización de las tierras, de las aguas, cese a la contaminación del ambiente, el respeto al territorio comunal. ¡Alto a destrucción de la vida!

Por lo tanto, entre nosotros nadie manda, nadie obedece, caminamos todos juntos, al paso del más lento para que nadie se quede atrás. Para nosotros nadie es suficientemente sabio para mandar en otro.

¡Aquí estamos! . . . somos las mujeres y los hombres de siempre, los y las rebeldes tenaces. No tenemos miedo, o sí lo tenemos, pero lo controlamos, y no nos rendimos, y no nos vendemos y no claudicamos. ¡Somos Utopía!

Utopía Popular Magonista

Oaxaca, ciudad de la resistencia. Noviembre 2024

LA PAZ ATRAPADA Y ENTRAMPADA

Antonio García.

En la actualidad no existe Cese el Fuego entre el ELN y las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, por tanto es lícito, o más exactamente normal, que se den acciones u operaciones militares entre las dos partes. Eso permitiría verlo con más realismo, más objetividad y por tanto se allanaría el camino hacia la paz. Pero cuando se ve que las acciones de un lado son “buenas”, por el hecho que las hacen “instituciones legales” y las de la otra parte “malas”, porque las hace una organización rebelde que se dice es “ilegal”, pero legítima.

Estaríamos, entonces, ante un debate de lo que es “legal” o “ilegal”; por tanto, habría que buscar la verdadera fuente de la “legalidad”, qué la da, qué la interroga y qué la niega. Quizá sea el verdadero fondo marino sobre el que está, en estos tiempos, encallado el barco de la paz.

No vamos a meternos, ahora, en las profundidades de ese debate, en otra oportunidad lo podremos hacer. Ahora, lo que me interesa resaltar es la incapacidad que se observa para entender que si yo ataco a un enemigo, debo prepararme para recibir golpes iguales o mayores a los que yo propino. En la lógica de la guerra, ambos serían “legales”, pues se está entre enemigos, aquí y en cualquier parte del mundo.

Pero en Colombia, cuando el ELN es golpeado militarmente, tanto los funcionarios del gobierno, policías, militares, agentes de seguridad; como las empresas de la comunicación funcionales al Estado festejan y dicen que es una gran logro; pero cuando quien golpea a las Fuerzas Armadas del Estado es el ELN, entonces si estamos ante “criminales de todas las calañas”. Todos somos seres humanos y colombianos, que por razones de orden político y social estamos enfrentados. Pueden seguirse inventando mil argumentos, pero la realidad no cambiará.

Hemos dicho que el Estado y también este gobierno no tienen ni política ni estrategia de paz, pues siguen persistiendo en que la “paz es la desmovilización y el desarme del ELN”, y no lo que hemos pactado en la Mesa de conversaciones, donde la Paz son transformaciones estructurales para el bien de los colombianos.

Entonces todo el diseño es el manejo de una matriz mediática, donde se dice que el ELN “está dividido”, que “no cumple”, “que no tiene unidad de mando”; mientras en la realidad las fuerzas militares y de policía se la pasan a sus anchas coordinando con los paramilitares para avanzar en el control territorial y en la destrucción del tejido social de las comunidades, a lo que el gobierno llama: “alivio humanitario”.

La Mesa de diálogos, para Otty Patiño, es un simple distractor, mientras en la práctica ellos buscan desestabilizar los frentes guerrilleros en las regiones coordinando con los paramilitares para abrirle espacio a una supuesta “Paz territorial”, que en últimas es el rompimiento y destrucción del tejido social.

Vale la pena revisar por qué el único proceso que está funcionando y con desmovilización a bordo, es el del grupo de bandidos de HH. Eso es posible por cuanto es un grupo dirigido por agentes infiltrados de la inteligencia Militar del Estado; Otty le dice a sus amigos, que es la estrategia para “quitarle la base social al ELN”, es el mismo lenguaje de la doctrina contrainsurgente, que opera en Colombia por orden de los gringos desde 1962.

Esta estrategia va más allá de la coordinación de las Fuerzas Armadas con los paramilitares para “recortarle” el territorio al ELN, sino que también existe todo tipo de coordinaciones con los grupos de Ex-Farc, sean de “Mordisco”, “Calarcá”, “2 Marquetalia”. Según Otty, se trata de llevar la máxima confusión a los teatros de operaciones, según esto no les interesa que esos procesos evolucionen para nada. Sabemos que hay militares activos, de las FFAA del Estado, en la mayoría de estos grupos, como son los casos concretos de los grupos de Medina y Pescado.

El Estado colombiano no ha abandonado el objetivo de derrotar militarmente a la insurgencia, y desde siempre ha mantenido planes militares en medio de las conversaciones de paz con dicho propósito, por tanto activa las operaciones de inteligencia. Para los mandos militares del Estado, la paz es viable si la insurgencia hace de manera previa el compromiso de desmovilización y dejación de armas. Luego que exista ese compromiso firmado se puede pasar a firmar acuerdos de promesas sobre cambios en la sociedad. A las Ex-Farc le sacaron un pre acuerdo de desmovilización antes de firmar ningún acuerdo, ya desde la agenda estaba aceptada la desmovilización y el desarme.

Es por eso que Otty Patiño sigue repitiendo hoy, que ahí está la fuerza pública y todos los instrumentos para obligarnos por la vía del sometimiento.

Bolivia. “Los objetivos revolucionarios se olvidaron”

Por Andrés Figueroa Cornejo

Se ha tornado cada vez más confuso comprender lo que ocurre en Bolivia. De ser un ejemplo para una franja del progresismo radical latinoamericano, hoy su curso político, social y económico resulta opaco. Antonio Abal es un periodista y analista boliviano. A él acudió para conocer las claves para entender los acontecimientos en su país.

– ¿Qué pasa políticamente en Bolivia?

Ya en el siglo XXI emerge una fuerza popular en la ‘guerra del agua’, derrotando las políticas neoliberales privatizadoras y el año 2003, con la ‘guerra del gas’, se puso fin a los gobiernos neoliberales. En ese escenario el MAS-IPSP, que vino de una larga gestación en el seno del movimiento de pueblos originarios, ganó las elecciones del año 2005 con un presidente indígena.

Los sectores tradicionales, desplazados del poder político, maquinaron una serie de actos para terminar con el gobierno de Evo Morales, cosa que lograron el año 2019, luego de una larga tarea de infiltración al MAS y al desgaste personal de Evo Morales a través de sus medios de comunicación.

Una vez recuperada la democracia, en 2020, la derecha continuó con la estrategia de anular la fuerza política de los pueblos originarios y sectores populares, mediante el accionar de ‘topos’ que ya que tenía instalados en lugares claves del gobierno que se ocuparon de dividir, primero a la organización política y al movimiento de pueblos originarios.

La forma que adquiere esta lucha por aniquilar la potencia política de los pueblos originarios, se posiciona como una pelea de liderazgos, justamente para debilitar la imagen política de Evo Morales. Resultado de esta estrategia, hoy existe ‘oficialmente’ un MAS que no responde ya al mando de Evo Morales, legalmente. Evo Morales no tiene partido.”

– ¿Qué ocurre en el ámbito socio económico?

“El gobierno golpista de Áñez destrozó la economía, permitiendo un saqueo por quienes fueron miembros de su gabinete y haciendo quebrar empresas públicas. A ello se añade el período del COVID, el nuevo gobierno democrático realizó esfuerzos para estabilizar la economía, intento que no tuvo éxito. Perdimos el mercado del gas en la Argentina y los ingresos de divisas necesarias para las políticas de subvenciones, especialmente de los carburantes. Su escasez ocasionó el alza de los precios de los productos básicos y no existe ninguna medida que pueda controlar la especulación de bienes como el arroz, la harina, verduras y menos de los importados.

Las manifestaciones callejeras tienen que ver con esa demanda, que no ha podido ser canalizada al plano político debido a la debilidad de organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), que era la articuladora de las demandas populares. Hoy la COB ha desaparecido del escenario político.”

– ¿Qué fuerzas están en pugna?

“Producto de un paulatino debilitamiento de las fuerzas populares, cooptadas por actividades gubernamentales y una estrategia estrictamente electoral, hoy tenemos un movimiento popular despolitizado y desideologizado, que se limita a aferrarse a la figura personal de líderes políticos. Los programas y objetivos revolucionarios han quedado olvidados.

La derecha se encuentra en una actividad concentrada en restablecer el ‘antiguo régimen’; la política boliviana ligada a las élites económicas, con partidos que representan los intereses de las oligarquías regionales de Bolivia.

La ‘izquierda’ marxista ha desaparecido del escenario político y los grupos políticos de izquierda tienen presencia subsumida en el MAS ‘oficialista’, así como en el llamado “Evismo”. En ambos casos no logran influir de manera decisiva en las estrategias y acción política.”

– ¿Qué papel juegan los movimientos sociales, indígenas y populares?

“La división en todas las estructuras orgánicas ha disminuido la potencia revolucionaria de los movimientos de pueblos originarios y sectores populares, ya que se han incorporado a la práctica tradicional política, acentuando el interés particular y familiar, consolidando de esta manera el burocratismo clientelar como forma de actividad política.

– El imperialismo estadounidense, ¿qué rol tiene en la coyuntura?

“En este escenario de divisiones y desplazamientos se encuentra la mano de EEUU. Lo que ocurre en Bolivia y en gran parte del continente no es sólo la guerra geopolítica de EEUU que hoy ya no nos invade con marines, sino que se apodera de nuestros cerebros, y frente a esta agresión estamos desarmados, la desideologización de la sociedad boliviana, implementada durante 20 años por el neoliberalismo, no ha tenido una contraofensiva durante el gobierno de Evo Morales. El ‘cambio cultural’ es el instrumento perverso de agresión que se está imponiendo en nuestro continente.”

– ¿Cuál es la perspectiva de las fuerzas anticapitalistas y guevarianas en la crisis?

“Los núcleos de resistencia y de autocrítica de la izquierda son muy pequeños. El mismo Movimiento Guevarista ha sido fraccionado. Los militantes de izquierda que se encuentran al interior del MAS, tanto en el gobierno como en la oposición (Evistas) reducen su rol y perspectivas exclusivamente al ámbito electoral. No existe una propuesta de horizonte; un rumbo revolucionario que debe guiar a los movimientos sociales para terminar con el Estado colonial.” (Extracto)

No es una novedad el ataque a Disney. Siempre se lo ha rechazado como propagandista del “american way of life”, como un vendedor viajero de la fantasía, como un portavoz de la “irrealidad”. Sin embargo, aunque todo esto es cierto, no parece ser esta la catapulta vertebral que inspira la manufactura de sus personajes, el verdadero peligro que representa para los países dependientes como el nuestro.

La amenaza no es por ser portavoz del american way of life, el modo de vida americano, sino porque representa el american dream of life, el modo en que los EE.UU se sueña a sí mismo, se redime, el modo en que la metrópoli nos exige que nos representemos nuestra propia realidad, para su propia salvación .

Dorfman – Mattelart, Para leer el Pato Donald

LA NACIÓN ES COMPAÑÍA

(Según Khalil Gibran)

Lástima por la nación cuyos pueblos son ovejas

Y cuyos pastores los extravían

Lástima por la nación cuyos líderes son mentirosos

Cuyos sabios son silenciados

Y cuyos fanáticos rondan las ondas de radio

Lástima por la nación que no alza su voz

Excepto para alabar a los conquistadores

Y aclamar al matón como héroe

Y pretende gobernar el mundo

Por la fuerza y la tortura

Lástima por la nación que

No conoce otro idioma que el suyo

Y ninguna otra cultura que la suya

Lástima por la nación cuyo aliento es dinero

Y duerme el sueño de los demasiado bien alimentados

Lástima por la nación, oh, compasión por la gente

que permite que sus derechos se erosionen

y sus libertades sean arrastradas

Mi país, lágrimas de ti

¡Dulce tierra de libertad!

Lawrence Ferlinghetti

