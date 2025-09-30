Surge nueva protesta de maestras por cierre de una Corde; ahora es en Izúcar de Matamoros

Docentes de la región de Izúcar de Matamoros realizaron una protesta desde las 7:30 de la mañana ayer para exigir la permanencia de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) 07 tras el anuncio de su cierre y reubicación del personal y expedientes a las nuevas sedes de Chiautla de Tapia y Tepexi de Rodríguez.

Los manifestantes impidieron el acceso a la misma Corde y a otras oficinas gubernamentales, como el Centro Integral de Servicios (CIS) de Izúcar.

Son cuando menos 600 maestros quienes resultan afectados por la reubicación, cifra que se suma a una cantidad indeterminada de padres de familia y alumnos, ya que la medida tomada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de aumentar de 19 a 27 las Cordes en el estado, sostienen, no resolvió problemas previos, sino que ha condicionado la vida y rutina escolar de las y los habitantes del sur del estado.

Te puede interesar: Docentes toman Corde Norte y exigen remoción de director de Educación Física

Esta decisión, afirmaron los afectados, obligará a recorrer hasta tres horas para llevar a cabo trámites educativos en las nuevas sedes, traduciéndose en mayores gastos, tiempo y riesgos en el traslado, como expresó uno de los inconformes: “En nuestro caso, yo trabajo en la comunidad de Teopantlán, y para trasladarme a Tepexi de Rodríguez son aproximadamente tres horas, dos horas y media por ahí, más o menos”.

El educador también refirió lo elevado de los costos y las dificultades tan comunes en la región: “En los gastos, si yo hablo de manera particular, yo creo que unos 500 pesos, pero también es tiempo, esfuerzo, y sobre todo, la carretera que conecta de Epatlán a Tepexi está para llorar”.

Entre el personal magisterial afectado está el que labora en los municipios de Teopantlán, Huehuetlán El Grande, Coatzingo y Ahuatlán.

Los profesores denunciaron que la reubicación de expedientes y trabajadores se ha llevado a cabo de manera opaca, sin diálogo efectivo.

Advirtieron que los archivos ya fueron transferidos, mientras que Gobernación solo ofreció audiencia con el mandatario estatal, Alejandro Armenta Mier, sin respuestas concretas.

Además, expresaron temor de represalias laborales ante peticiones de listados por parte de la SEP: “Los maestros tenemos temor de que nos descuenten por protestar, pues de la secretaría están pidiendo listas de los asistentes”.

Como antecedente, hace unas semanas en Zacatlán se vivió una situación similar: maestros y familias tomaron las oficinas educativas y exigieron que permanecieran en ese municipio. Tras varios días de presión social, la demanda tuvo éxito y se logró la permanencia de la sede local.

Puedes consultar: Tras inconformidad de docentes, SEP reabrirá la Corde Zacatlán

La reforma que realizó la SEP para pasar de 19 a 27 el número de Cordes, con intención de ordenar la gestión educativa, ha detonado inconformidad y mayor dispersión de funciones administrativas en el estado.