Surge el STBUAP; su dirigente afirma que el ASPABUAP y SITBUAP no se preocupan por los trabajadores

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (STBUAP) comenzaron ayer los trámites para la obtención de su registro y toma de nota.

Su representante y quien fungiría como secretario general, Miguel Peralta Zambrano, indicó en entrevista que decidieron conformar una nueva organización, debido a que no se sienten representados ni defendidos por el SITBUAP y el ASPABUAP.

Señaló que los líderes de ambos sindicatos no se han preocupado por los agremiados, lo que ha ocasionado que no haya estabilidad laboral dentro de la institución educativa y que el sueldo sea desigual.

Asimismo, acusó que cuando se hacen las revisiones salariales y contractuales, los sindicalizados no son consultados.

“Realmente no hay una representación, hablando así. No hay una representación, yo siento que eso maneja todo en global. Si no nos representan como trabajadores, nuestros derechos, pues realmente no son sindicatos para nosotros… los contratos colectivos, las negociaciones se han formado a modo de ellos, nada más”.

Peralta acusó que hay contacto con la base trabajadora por parte de los líderes únicamente cuando ya han acordado el alza al ingreso.

Comentó que de lograr el reconocimiento de las autoridades, estarán enfocados en defender los derechos de los trabajadores.

Mientras tanto, confirmó que son 21 trabajadores los que ya están formalmente dentro de la organización, pero que existen cuando menos otro centenar que lo respaldan.

“Hoy los trabajadores de la UAP tendrán una nueva etapa de su vida, con la nueva reforma laboral o justicia laboral que se maneja… ahora podemos hacer valer nuestros derechos como trabajadores universitarios… Ya siendo un sindicato nuestro objetivo es el estudio y mejoramiento en defensa de los trabajadores”, declaró en entrevista.

Peralta Zambrano detalló que hace aproximadamente un año y medio comenzaron los trabajos para la conformación del nuevo sindicato, con el afán de cubrir sus necesidades como trabajadores.

Asimismo, consideró que no habrá alguna represalia u obstáculo de los demás sindicatos para que se conforme otro más.

Ayer, quienes formarán parte del próximo comité ejecutivo, acudieron a la JLCA a depositar el acta constitutiva, como parte del proceso inicial para obtener el aval de la autoridad laboral.

El representante indicó que no hay una fecha aproximada para que les puedan responder si procede o no la entrega de la toma de nota, aunque insistió que no habrá ningún problema para que ello ocurra.