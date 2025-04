Surca bólido la CDMX

Casi a las 4 de la madrugada de ayer, un objeto brillante surcó los cielos de la capital mexicana extendiéndose sobre llanuras, volcanes y pequeñas ciudades.

Los videos de una bola de fuego sobrevolando el país y disolviéndose en una ráfaga de luz sobre la Ciudad de México causaron asombro en muchos y rápidamente se convirtieron en el combustible de memes humorísticos que circularon por las redes sociales.

No, el meteorito que explotó anoche no es excusa para hablarle a tu ex, escribió alguien en un mensaje de la red social X, antes Twitter, en el que se incluyó un video de dinosaurios caminando bajo una lluvia de meteoritos.

Pronto, fotos de meteoritos montadas con personajes de dibujos animados y chistes políticos inundaron Internet.

Pero científicos mexicanos se apresuraron a señalar que lo que se veía surcando los cielos no era un meteorito, sino un bólido. Y que no representaba ningún peligro.

Los bólidos son definidos por la NASA como meteoros excepcionalmente brillantes que son lo suficientemente espectaculares como para ser vistos en un área muy amplia.

Al abundar sobre el fenómeno, Mario Rodríguez, doctor en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que el bólido era un fragmento de meteorito que, debido a la presión atmosférica, se incendia al descender a la Tierra.

La bola de fuego que se observó en el cielo de la capital medía alrededor de metro y medio, indicó Rodríguez, y añadió que no representó en todo momento ningún peligro para la ciudadanía.

Debido a la gran presión que sienten los objetos, empiezan a destellar, explicó Rodríguez al detallar que durante su caída se observa una cola bastante larga que emite luz.

Rodríguez forma parte de un grupo de científicos que estudiaban los videos que conmocionaron a muchos mexicanos. El especialista en física espacial dijo que, a diferencia de los meteoritos, que golpean la Tierra, el bólido estalla en el aire.

Creemos que podría interesarte: INAOE: la tormenta solar de este fin de semana tuvo el “valor más alto para tormentas geomagnéticas”