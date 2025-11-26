Supercomputadora mexicana tendrá inversión de 6 mil mdp; pertenecerá al país

Ciudad de México. Coatlicue, la supercomputadora mexicana, estará en operación en dos años y tendrá una capacidad de 314 mil billones de operaciones por segundo, lo que la convertirá en la más poderosa de América Latina.

Este desarrollo tecnológico se construirá con una inversión de alrededor de 6 mil millones de pesos y pertenecerá a la nación, pues será pública, se informó en la mañanera presidencial de este miércoles.

“Estamos muy entusiasmados, la supercomputadora Coatlicue, que va a iniciar construcción el próximo año, va a permitir que México entre de lleno al uso de inteligencia artificial y procesamiento de datos que hoy no tenemos capacidad de hacerlo porque no tenemos la suficiente capacidad de cómputo. Nos va a ayudar mucho al desarrollo de la ciencia, las tecnologías y en esencia al desarrollo del país”, señaló la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

La mandataria destacó que se trata de un proyecto de innovación y desarrollo tecnológico de carácter público. “Queremos que sea una supercomputadora pública, del pueblo de México”.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, señaló que en dos años se tendrá esta supercomputadora pública y que tendrá una inversión de 6 mil millones de pesos.

Detalló que con este avance se podrán resolver problemas que requieren alta capacidad de cómputo, realizar investigación científica de punta en sectores estratégicos, obtener capacidad de cómputo para apoyar proyectos emprendedores y dar servicio de cálculo masivo a la iniciativa privada para generar un modelo autosustentable financieramente.

El desarrollo nacional tendrá un procesamiento de 14 mil 480 GPUs, con una capacidad para 314 mil billones de operaciones por segundo.

“La supercomputadora más poderosa de la región será pública, es importante, y un modelo de gestión que además implica la colaboración entre instituciones gubernamentales y educativas”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó que la supercomputadora lleva el nombre de la madre de los dioses de la mitología mexica.

Indicó que trabajará de manera coordinada con el clúster de supercomputadoras que ya existen en el país, en universidades públicas y centros de investigación.

“Es un gran paso no sólo para la ciencia en México. La producción científica a nivel mundial es de millones de artículos y datos que ya humanamente es imposible procesar. Una persona en salud, medio ambiente, predicción de posibles desastres naturales sola, o un equipo (no pueden), el nivel de datos que tenemos en el mundo es de esa magnitud, necesitamos que la ciencia, la industria y el gobierno mexicano lleguen a etapas más modernas utilizando las tecnologías creadas en el planeta”, apuntó.

