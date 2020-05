Superar la crisis generada por el virus SARS–CoV–2 no sucederá pronto, advirtió Lilia Cedillo Ramírez

Superar la crisis generada por el virus SARS–CoV–2 no sucederá pronto, en unas semanas, ni siquiera en unos meses; incluso ha sido muy difícil predecir el pico de la pandemia a causa de gente que no acata las recomendaciones sanitarias o realiza festejos o invitaciones especiales para contagiarse masivamente de Covid–19 y generar la denominada inmunización de rebaño, advirtió la doctora Lilia Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de la UAP.

“Ese término de la inmunidad de rebaño se ha puesto de moda, sobre todo entre la gente joven; pero lo que va a pasar es que se enfermarán todos al mismo tiempo y no habrá suficiente espacio en los hospitales para atenderlos, y lamentablemente ni siquiera en las funerarias y cementerios. El concepto de inmunidad de rebaño se da de manera natural, pero paulatina, no porque uno lo esté buscando ni porque organice fiestas, ni porque se exponga uno sin ninguna protección”, enfatizó.

Pese a los informes cotidianos de las autoridades de Salud, el multicitado aplanamiento de la curva

–que puede ser un indicativo de que la pandemia va disminuyendo– aún no es una realidad, ya que los casos desafortunadamente siguen en aumento, por lo que es preciso seguir los cuidados preventivos y acatar las indicaciones del gobierno federal, afirmó.

“No debemos confiarnos en que la curva ya se aplanó, porque eso no es cierto. Evidentemente estamos todavía en esa fase de aumento de casos y ahora es, precisamente en estos días, cuando más debemos acatar las indicaciones de la ‘sana distancia’ y no tener la falsa idea de que ya faltan muy poquitos días. No lo sabemos realmente y tenemos que estar conscientes que de nosotros depende lo que vaya a pasar en las futuras semanas”.

Al mismo tiempo, Cedillo Ramírez expresó que la sociedad debe estar muy consciente de que la vida cotidiana que existió antes de la pandemia no será igual hasta que aparezca una vacuna que proteja a todos del SARS–CoV–2. Por ello, es muy importante ubicarse desde ahora en esa nueva normalidad ocasionada por el Covid–19.

Enfatizó que hasta que no se logre la inmunización de la población contra ese coronavirus, las medidas higiénicas implantadas como prevención por el gobierno se tendrán que seguir utilizando día a día.

“Tenemos que ubicarnos en esa nueva normalidad. El uso del cubrebocas, el gel antibacterial, las soluciones desinfectantes, el lavado constante de manos, no tener contacto físico con las personas; todo eso va a tener que seguir permanente hasta que no estemos inmunizados, ya sea por una vacunación o porque nos hayamos enfrentado al virus”, concluyó.

Una guía para la “nueva normalidad”

La Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación de la Pandemia de Coronavirus (Covid–19), a iniciativa del rector Alfonso Esparza, diseñó una guí́a basada en el análisis situacional, protocolos y guías nacionales e internacionales, la cual aporta recomendaciones fáciles para enfrentar la “nueva normalidad”, una vez que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, el próximo 1 de junio, cuando la población regresará a actividades esenciales, con la reapertura gradual de sectores productivos.

Se trata de una serie de medidas cuyo objetivo es prevenir la aparición de brotes de la enfermedad, y proporcionar protección a la población, sobre todo la de riesgo, hasta que exista una vacuna.

La guía con recomendaciones para la población se puede descargar en la página oficial de la universidad: www.buap.mx. Cabe destacar que dicha publicación está sujeta a modificaciones, conforme avancen los conocimientos sobre este tipo de coronavirus, así como abierta a compartir acciones colectivas que procuren un mayor bienestar entre todas y todos.