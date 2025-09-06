SUPERANDO EL ESPINOSO CAMINO

No podía faltar, ante de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de USA, la patanería, más que lisonja de Donald Trump a Claudia Sheinbaum. El hombre naranja dijo: la Presidenta “Es realmente una mujer impresionante, hermosa (…) le he ofrecido enviar a (nuestro) ejército, y ella no quiere (…) tiene mucho miedo” al narco (La presidenta Sheinbaum no acepta ayuda contra inseguridad porque está “asustada”: Trump).

Pero quien resultó auténticamente espantado, fue el empresario alevoso, al ver el desfile en China, donde estuvieron junto a Xi Jinping y los mandatarios de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-Un, respectivamente.

Mientras en Palacio Nacional el ex senador Rubio afirmó: “No hay gobierno que este cooperando más con nosotros” (enfrentando al crimen organizado) “con respeto a la soberanía y que dé resultados concretos” (sic abstracto), según Beatriz Guillén en El País del 4 de agosto.

Claro, Marco trató de estirar la liga para que México abra sus fronteras comerciales más, retenga a los migrantes, deje pasar armas a granel y México no ponga el ojo en el lavado de dinero de los narcos en EU (70 por ciento del total se realiza allá).

Otra prueba superada, se diría, pero ya sabemos que el ataque real o supuesto (Inteligencia Artificial de por medio) a una lancha en el Caribe, muestra que para el relato de los yanquis ellos están dispuestos a todo, con tal de no perder sus mercados, algo casi imposible de lograr.

Curioso: mientras Tamaulipas ardía por enfrentamientos de malosos, el enviado del Imperio en decadencia se dedicaba a lo suyo, mostrar cortesía y preparar el otro garrotazo que nos pueda acomodar.

Y lo que ya resulta una comedia trágica y repetida, es la de opinadores y hasta opositores esperando las listas donde aparecerán los traidores a México, aunque ellos no se han visto en un espejo.

En este convulso ambiente, el rechazo contra Israel se muestra patentemente en la carrera ciclista en España, la cual se tuvo que interrumpir en la etapa reciente, y en que la flota de barcos de apoyo a Gaza avanza no obstante las inclemencias del tiempo y los obstáculos en muchos países.

Por cierto, en algunos buques van legisladores de países europeos y algunos latinoamericanos, mientras acá los grillos mexicanos están nerviosos no por la hambruna de los palestinos y la muerte de niños por desnutrición en aquellos lares, sino por ver si obtienen alguna comisión que les dé mayor tajada económica.

Así nuestra clase política: en la rebatinga por huesos en lugar de defender la soberanía y apoyar causas justas.

