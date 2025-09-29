Lunes, septiembre 29, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Supera Puebla meta de 500 espacios iluminados bajo la estrategia Senderos de Paz

Más de 70 colonias y unidades habitacionales cuentan hoy con calles iluminadas

El gobierno municipal de Puebla consolidó la estrategia “Senderos de Paz”, que ya abarca 500 espacios iluminados en la capital
Patricia Méndez

El gobierno municipal de Puebla consolidó la estrategia “Senderos de Paz”, que ya abarca 500 espacios comunitarios iluminados en la capital. Se trata de una de las principales estrategias de la administración local para devolver tranquilidad y seguridad a las familias poblanas, avanzando en la transformación urbana bajo el paraguas del programa Puebla Brilla.

Según la Secretaría de Servicios Públicos, la cobertura alcanzó 134 escuelas. Se beneficiaron también 168 parques, que ahora se encuentran más iluminados y aptos para la convivencia social, y 183 templos e iglesias, los cuales continúan actuando como referentes de identidad y encuentro comunitario, en beneficio de habitantes de más de 70 colonias, juntas auxiliares y unidades habitacionales.

El programa se trazó como respuesta a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía: espacios funcionales, dignos y seguros. La administración a cargo de José Chedraui definió la instalación de luminarias en zonas escolares, áreas verdes y lugares de reunión religiosa como prioridad para fortalecer el tejido social y prevenir hechos de violencia, robos y vandalismo, especialmente durante la noche y primeras horas de la mañana.

Autoridades municipales han sostenido que la transformación de la imagen urbana no debe limitarse a la estética, sino a una política integral que fortalezca la seguridad pública y fomente la cohesión vecinal. Las luminarias instaladas se seleccionaron por su nivel de eficiencia energética, lo que permite mayor duración, cobertura y un ahorro significativo respecto a tecnologías anteriores.

Las intervenciones priorizaron áreas con altos índices de percepción de inseguridad, asentamientos con dinámicas conflictivas y entornos educativos y familiares con amplia presencia de población vulnerable.

El programa también benefició al empleo local, pues trabajadores de mantenimiento y técnicos especializados participaron en las tareas de diagnóstico e instalación de la red de luminarias. Este componente generó una derrama económica adicional en los barrios y zonas populares donde se ejecutaron las labores.

La estrategia municipal aludió a la importancia de que cada lámpara encendida simbolice no solo la superación del rezago urbano, sino también un impulso al bienestar colectivo, la confianza ciudadana y el derecho de las familias a vivir en entornos dignos y seguros.

El gobierno de José Chedraui subrayó que la continuidad de las acciones dependerá del desempeño de los equipos instalados, el reporte ciudadano sobre su funcionamiento y la disposición presupuestal para futuras inversiones.

De acuerdo con el reporte más reciente, la meta de alcanzar 500 espacios comunitarios iluminados durante 2025 ya se superó, por lo que la secretaria de Servicios Públicos anunció la próxima etapa, enfocada en zonas periurbanas y sectores históricamente marginados.

