Miércoles, noviembre 12, 2025
NoticiasEstado

Supera 50 por ciento la cartera vencida del Ooselite, reconoce su director

Son más de 40 mil cuentas las que tienen deudas, de un padrón superior a las 70 mil

Cartera vencida del Ooselite supera 50% en Tehuacán; más de 40 mil usuarios adeudan el servicio de limpia, reconoce su director.
Cartera vencida del Ooselite supera 50% en Tehuacán; más de 40 mil usuarios adeudan el servicio de limpia, reconoce su director.
Elizabeth Rodríguez Lezama

A más de 50 por ciento asciende la cartera vencida del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) lo que representa un fuerte impacto en su capacidad operativa, así lo indicó su director, José Baruc López, señalando que más de 40 mil cuentas, de un padrón que rebasa las 70 mil, presentan adeudos que van desde un año hasta periodos mayores. 

La falta de cumplimiento en los pagos por parte de un importante porcentaje de los usuarios genera presión en las finanzas del organismo, que depende en gran medida del subsidio mensual que le brinda el ayuntamiento de Tehuacán, reconoció el director. 

Por lo anterior, aunque se tengan proyectos por parte del Ooselite, estos se deben sujetar a la coordinación con el gobierno municipal, debido a que los recursos propios con los que cuenta son muy limitados.  

Consulta: Los ciudadanos de Tehuacán sin capacidad para separar residuos, reconoce director del Ooselite

Refirió que han hecho esfuerzos para poder recuperar parte de la cartera vencida, como lo es la aplicación del 10 por ciento de descuento en el pago del servicio, el cual inició en octubre y se decidió extender hasta este mes, con una respuesta ciudadana que se desea más favorable.  

Si bien dijo que se ha tenido el acercamiento de deudores para solucionar su situación no es en la medida que se esperaba, por lo que la cartera vencida sigue siendo elevada y hay quienes deben más de un año. A ello hay que sumar que por ley no se pueden cobrar adeudos anteriores a los cinco años, lo que limita la posibilidad de recuperar el total de las deudas. 

José Baruc expresó que aun analizan si se extiende el descuento a diciembre, pero es algo que ve complicado debido a que es el mes de cierre financiero y el Ooselite debe hacer sus cortes para integrar sus expedientes del año fiscal.  

En lo que se refiere al tema de sus unidades de recolección, sostuvo que con las que tienen en este momento el organismo cumple con el servicio, salvo en zonas donde el estado de las calles es de pendientes pronunciadas, donde optan por utilizar camionetas.  

Lee: Tehuacán renta camiones para retirar mil toneladas de basura: Ooselite en números rojos

Además del cierre fiscal, diciembre representa otro reto para el organismo por ser un mes en el que la generación de basura se incrementa considerablemente, por el uso de productos desechables a los que la población recurre por motivo de los diferentes festejos que se llevan a cabo, incrementado hasta en un 30 por ciento más la cantidad de residuos que se recolecta.  

Temas

Más noticias

Internacional

Israel bloquea un millón de jeringas necesarias para vacunar a los niños en Gaza: Unicef

La Jornada -
Reuters Ginebra. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aseguró que Israel impide la entrada en Gaza de artículos esenciales, como jeringas para...
Internacional

Aerolíneas de EU cancelan otros mil 200 vuelos por cierre del gobierno

La Jornada -
Reuters Washington. Las aerolíneas cancelaron casi mil 200 vuelos este martes, el quinto día consecutivo en que las suspensiones superan las mil desde que el gobierno...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Supera el 50 por ciento la cartera vencida del Ooselite, reconoce su director

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. La cartera vencida del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) supera 50 por ciento, lo que representa un fuerte impacto en su...

Tiene el relleno sanitario de Chiltepeque una vida útil de cinco años, sostiene el director del OOSL

Patricia Méndez -
El relleno sanitario de Chiltepeque tiene una vida útil de cinco años, aseguró el titular del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) Omar...

Sobrecargan con 700 toneladas de basura diarias el relleno sanitario de Chiltepeque; exceden su capacidad en un 60%

Patricia Méndez -
Cada día, el relleno sanitario de Chiltepeque recibe 716 toneladas de basura más de las que puede alojar, pues en el lugar se depositan,...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025