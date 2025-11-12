Supera 50 por ciento la cartera vencida del Ooselite, reconoce su director

A más de 50 por ciento asciende la cartera vencida del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) lo que representa un fuerte impacto en su capacidad operativa, así lo indicó su director, José Baruc López, señalando que más de 40 mil cuentas, de un padrón que rebasa las 70 mil, presentan adeudos que van desde un año hasta periodos mayores.

La falta de cumplimiento en los pagos por parte de un importante porcentaje de los usuarios genera presión en las finanzas del organismo, que depende en gran medida del subsidio mensual que le brinda el ayuntamiento de Tehuacán, reconoció el director.

Por lo anterior, aunque se tengan proyectos por parte del Ooselite, estos se deben sujetar a la coordinación con el gobierno municipal, debido a que los recursos propios con los que cuenta son muy limitados.

Refirió que han hecho esfuerzos para poder recuperar parte de la cartera vencida, como lo es la aplicación del 10 por ciento de descuento en el pago del servicio, el cual inició en octubre y se decidió extender hasta este mes, con una respuesta ciudadana que se desea más favorable.

Si bien dijo que se ha tenido el acercamiento de deudores para solucionar su situación no es en la medida que se esperaba, por lo que la cartera vencida sigue siendo elevada y hay quienes deben más de un año. A ello hay que sumar que por ley no se pueden cobrar adeudos anteriores a los cinco años, lo que limita la posibilidad de recuperar el total de las deudas.

José Baruc expresó que aun analizan si se extiende el descuento a diciembre, pero es algo que ve complicado debido a que es el mes de cierre financiero y el Ooselite debe hacer sus cortes para integrar sus expedientes del año fiscal.

En lo que se refiere al tema de sus unidades de recolección, sostuvo que con las que tienen en este momento el organismo cumple con el servicio, salvo en zonas donde el estado de las calles es de pendientes pronunciadas, donde optan por utilizar camionetas.

Además del cierre fiscal, diciembre representa otro reto para el organismo por ser un mes en el que la generación de basura se incrementa considerablemente, por el uso de productos desechables a los que la población recurre por motivo de los diferentes festejos que se llevan a cabo, incrementado hasta en un 30 por ciento más la cantidad de residuos que se recolecta.