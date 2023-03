¿Súper carreteras mayas?

Palabras clave: LIDAR, mayas, súper carreteras, Calakmul, El Mirador, Estado.

En recientes fechas se publicó en diferentes medios a nivel internacional el hallazgo de una red de caminos en la región limítrofe entre Guatemala y Campeche. Según la nota publicada en La Jornada Maya el pasado 17 de enero (disponible en https://www.lajornadamaya.mx/internacional/209283/red-de-calzadas-entre-peten-y-campeche-revelan-organizacion-de-los-mayas), “El descubrimiento de una red de carreteras, edificaciones y asentamientos en el sitio arqueológico conocido como La Cuenca Mirador Calakmul, ubicado entre el norte de Petén en Guatemala y al sur de Campeche, México, muestra más detalles de la forma de vida y organización de hace siglos de los mayas. (…) Uno de los descubrimientos más significativos es el de una red calzadas que interconectaban lugares, las mismas estaban señalizadas e incluso pintadas con cal, alcanzaban los 40 metros de ancho y unos 177 kilómetros de largo, revelaron expertos”. Uno de esos expertos, Richard Hansen, líder del proyecto, publicó los resultados de una investigación realizada en la zona utilizando la ahora célebre tecnología LIDAR, responsable del hallazgo de miles de estructuras en la selva del Petén, incluidas las estructuras del “barrio teotihuacano” en Tikal que reafirman la estrecha relación entre esa importante civilización del Clásico en el Altiplano Central mexicano y la también importante ciudad maya petenera. Hansen afirma en un artículo científico publicado en la Revista Ancient Mesoamerica de Cambridge University Press en diciembre de 2022 llamado “LiDAR analyses in the contiguous Mirador- Calakmul Karst Basin, Guatemala: an introduction to new perspectives on regional early Maya socioeconomic and political organization” (disponible en https://www.cambridge.org/core/journals/ancient-mesoamerica/article/lidar-analyses-in-the-contiguous-miradorcalakmul-karst-basin-guatemala-an-introduction-to-new-perspectives-on-regional-early-maya-socioeconomic-and-political-organization/31075DFA8ADBAA5E7C7320CA6DB93E5E), que la “…cobertura LiDAR de una gran área contigua dentro de la Cuenca Kárstica Mirador-Calakmul (CKMC) del norte de Guatemala, ha permitido la identificación de una concentración de antiguos sitios mayas preclásicos (ca. 1000 a.C.–150 d.C.) conectados por calzadas elevadas, formando una red de implicaciones sociales, políticas y económicas. Hasta la fecha, se han identificado 775 asentamientos mayas antiguos dentro del CKMC, así como cientos más en el sistema geomorfológico circundante, que comprende al menos 417 sitios que formaban ciudades, pueblos y aldeas antiguas. Se propone una jerarquía de sitios de asentamientos de al menos seis niveles de distintos tamaños, área de superficie, configuraciones arquitectónicas y volúmenes de relleno, con una mayoría que data de los períodos preclásico medio y tardío. La arquitectura monumental, los formatos arquitectónicos consistentes, los límites y unificaciones de sitios específicos, las instalaciones de gestión y recolección de agua y más de 177 km de calzadas elevadas preclásicas sugieren inversiones laborales que desafían las capacidades organizativas de entidades políticas menores y representan las estrategias de gobierno en los períodos preclásicos. Las distribuciones de los asentamientos, las continuidades arquitectónicas, la contemporaneidad cronológica y la organización jerárquica de los sitios, brindan evidencia de una administración centralizada temprana y estrategias socioeconómicas, dentro de una región geográfica definida en las tierras bajas mayas”. Lo anterior quiere decir, según Hansen, que es evidencia del primer estado geográfico mesoamericano. Para los arqueólogos que trabajan la región, especialmente Hansen, la noticia es estupenda, pues nos hace ver la complejidad de las sociedades mayas que habitaron ese territorio en el Preclásico mesoamericano, su desarrollo urbanístico, tecnológico y un largo etcétera; pero igual nos hace especualar cómo sería aquella entidad política que organizó todo. En efecto, la idea suena interesante y hace justicia a las culturas del preclásico, periodo que se consideró esencialmente formativo por mucho tiempo -es decir, como un mero preámbulo del Clásico-. Y, sin embargo, me surgen numerosas dudas con respecto a los conceptos manejados. ¿Súper carreteras?, ¿Estado? ¿Es necesaria la utilización de estos términos para reconocer la grandeza de estas civilizaciones?

Pienso que es pertinente cuestionarnos, como lo he venido haciendo en esta columna, sobre los diferentes conceptos que utilizamos para referirnos a momentos de nuestra historia, en específico, aquellos relacionados con nuestro pasado prehispánico. Imagino que habrá mucha gente que lea esto y piense que no tiene ningún sentido cuestionar conceptos como “estado”, “civilización”, “desarrollo”, “avance”. Sin embargo, los conceptos pueden no sólo no ser acertados para explicar cosas de un pasado tan remoto, especialmente cuando estas sociedades nunca tuvieron contacto con otras partes del mundo, sino que esos conceptos también nos pueden llevar a malas interpretaciones sobre nuestro pasado y pueden reafirmar, aunque no sea la intención de quien los nombra y los reproduce, concepciones cercanas al darwinismo social. Por ejemplo, CNN en español, encabeza la nota con respecto a este tema de la siguiente manera: “El hallazgo de ‘supercarreteras’ sugiere que la antigua civilización maya era más avanzada de lo que se pensaba” (disponible en https://cnnespanol.cnn.com/2023/02/17/supercarreteras-civilizacion-maya-avanzada-trax/). ¿Avanzada con respecto a qué? Es como si los especialistas por fin pudieran gritar al mundo a todo pulmón: “¡los mayas no eran tan bárbaros, tenían hasta sus ‘freeways’!” ¡Vaya, qué alivio! Por el contrario, pienso que es necesario dejar ya de comparar a las sociedades mesoamericanas con otras sociedades del mundo en periodos similares; o lo que es peor, retratarlas en términos modernos, como si con ello pudiéramos comprender y explicar su existencia. Cada que nos maravillamos por su enorme “capacidad”, por sus sorprendentes “avances”, le hacemos un flaco favor a la cultura, pues pareciera que lo que nos sorprende es que, a pesar de ser tan bárbaros, lograron cosas semejantes. Lo he dicho ya en otros espacios, a la fuerza de divulgar en términos que el “gran público” pueda entender, se estereotipan las culturas y, por tanto, nos estereotipamos a nosotros mismos.

Por lo que respecta al concepto de estado maya y su debate, es de destacar la explicación que da Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva en su introducción al libro “El despliegue de poder entre los mayas: nuevos estudios sobre la organización política”, publicado por la UNAM en 2011, mismo del que es antologadora. A grandes rasgos, la concepción sobre la organización política maya, al menos en el periodo Clásico, va entre conceptos como ciudad- estado, ciudad- centro ceremonial, estado centralizado, o estado descentralizado, entre otros. Sin embargo, pareciera que se atienden ciertas características de cada una de estas ciudades exploradas y su contacto con otras, pero no necesariamente las auténticas relaciones que se produjeron entre estas tanto al exterior, como al interior de aquellas otras poblaciones que se les fueron sumando en una especie de poder corporativo. En el libro que antologa Izquierdo, existen diversas propuestas para explicar ciudades o señoríos regionales que ofrecen otras formas de entender la complejidad de la que hablamos. Para empezar, Izquierdo con Guillermo Bernal expone en su capítulo “Los gobiernos heterárquicos de las capitales mayas del Clásico, el caso Palenque” que vemos complementado con su artículo publicado en 2018 para la revista Estudios de Cultura Maya del Centro de Estudios Mayas de la UNAM “Heterarquía y unidades corporativas. Instituciones del gobierno interno maya” (disponible en https://revistas-filologicas.unam.mx/estudios-cultura-maya/index.php/ecm/article/view/855) una explicación del poder y su ejercicio, al menos en poder regional palencano. Ella afirma: “tomamos el modelo de estado segmentario de clan cónico, propuesto por Kirchhoff, para proponer que en el señorío palencano conviven y armonizan dos instituciones sobre las que recae la regulación interna del asentamiento y la toma de decisiones: una institución vertical que parte del señor sagrado en una jerarquía de autoridades bajo su mando y con poderes de legados, la cual coexiste con otra institución, de carácter horizontal, for mada por segmentos integrados de linajes subordinados, encabezados por ‘ajawoob’ menores’, mismos que lideraban una segunda corporación de regulación y toma de decisiones hacia los miembros de su grupo familiar y que eran las instancias de vínculo con las autoridades”. Por tanto, vemos una organización política que complementa una especie de poder central, con poderes aparentemente menores.

También, en el mismo libro, “El modelo de la ‘casa’ en la estructura política maya”, de la antropóloga y arqueóloga norteamericana Susan Gillespie, que enfatiza la importancia del parentesco para estructurar las relaciones políticas entre las diversas regiones y ciudades mayas. Según nos dice Izquierdo, defina “la ‘sociedad de casas’ como un ‘agente corporativo en la toma de decisiones’”. De esta manera, vemos que el poder no necesariamente estaría centralizado, sino que se sorportaría en esa “corporación” para existir. ¿Hay centralización o descentralización? Pues dependerá de esas relaciones. Por su parte, Tsubasa Okoshi, en su artículo “Ch’ibal y cuuchcabal: una consideración sobre su función en la organización política de los mayas yucatecos del Posclásico”, acude a las fuentes existentes en el siglo XVI. Al ocupar estos conceptos, agudamente explica las relaciones de poder establecidas a partir de los linajes y los grupos que se encuentran relacionados con ellos. “De acuerdo con el Calepino maya de Matul, ch’ibal tiene la acepción de “casta, linaje, genealogía por línea recta” (…) El significado de la voz cuuchcabal es: ‘la familia y gente que uno tiene a su cargo. Hay tulx a cuchcabal? ¿cuánta gente o criados o familia tienes?’ (Ciudad Real, 2001: 123), y el morfema principal de esta voz, cuuch, tiene la acepción de: ‘carga que trae el hombre, o la bestia, llevan a cuestas’, y de ahí ‘carga que trae el oficio, y el mismo cargo y oficio’. Por lo tanto, de entrada, el sentido de esta palabra podría definirse como: ‘familia y gente que el representante de yax ch’ ibal tiene a su cargo’ y el contexto del uso de este término nos aclara lo que significa la frase ‘familia y gente’ que dicta esta definición”. Lo anterior nos muestra lo provechoso que resulta traspasar los límites disciplinares para explicar fenómenos como estos, pues Okoshi echa mano del estudio de la lengua maya yucateca colonial para explicar el sentido de las palabras con las que sea autodenominaban los señores que gobernaban las diferentes regiones bajo el dominio de algún Halach Uinic (hombre verdadero) o Batab (una especie de gobernador general). Por tanto, no está poniendo atención en una especie de poder central que se pueda repetir durante siglos, sino en las relaciones humanas que establecen esos poderes. La propuesta se sustenta en ver al otro como protaginista de su propia existencia y como constructor de sus relaciones; no en la concepción de un estado todo poderoso que ordena esas relaciones. Con independencia de que estas propuestas no agotan la complejidad del poder y la constitución de entidades políticas en la zona maya, considero que son propuestas que atienden a la realidad de estos pueblos y no a la proyección de la vida e historia occidentales de los investigadores. Además, lo hacen de manera que la antropología, la etnohistoria, la lingüística y la arqueología, se conjugan en un ejercicio multidisciplinario fundamental. ¿Eran las civilizaciones mayas preclásicas más avanzadas de lo que esperábamos? ¡Por supuesto que sí!, tanto, que no podemos explicarlas con nuestros argumentos occidentales. Y no necesitaron súper carreteras para demostrarlo. Queda mucho por explorar y aprender, sin duda; pero falta mucha más humildad también.