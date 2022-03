Aceptan queja de Suntuap sobre presunto proceso fraudulento para dar posesión del predio Vaquerías a un particular

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap), Juan Francisco Estrada García, confirmó que fue aceptada la queja que interpuso este organismo, como parte de un juicio de amparo, misma que señala que el proceso mediante el cual el juez tercero en materia civil otorgó la posesión del predio Vaquerías a José Luis Espinoza Vega, ha sido fraudulento.

Entrevistado vía telefónica por La Jornada de Oriente, apuntó que en la semana que está por iniciar se definirá si les conceden o no el amparo contra la orden de un juzgado que precisamente dio la posesión del ex rancho al citado particular, para pagarle alrededor de 1.8 millones de pesos (que en un inicio eran 60 mil pesos).

“Significa que van a reconsiderar nuestro amparo, nuestra solicitud de amparo, que tienen que revisarlo nuevamente, pero en principio todo indica que lo van a tener que aceptar…. Por ahí del jueves o viernes (se definirá)”, comentó.

Abundó que hasta ahora el Suntuap sigue sin tener la certeza de si todo el predio o una parte ya está en posesión de José Luis Espinoza.

Explicó que si bien los abogados de este, acompañados de policías auxiliares ingresaron a Vaquerías el pasado jueves, con una orden de lanzamiento concedida por Silvia Ortiz Márquez, encargada de despacho del juzgado tercero especializado en materia civil de la ciudad de Puebla, no es algo que tengan claro porque solo colgaron lonas con la leyenda “propiedad privada” en las porterías de las canchas deportivas.

La misma orden decía que podían tomar posesión de todo el predio, incluyendo prácticamente las alrededor de 150 viviendas que ahí se encuentran asentadas, pero solo se enfocaron en la parte que no está construida.

“Ahí empieza el problema, con eso de que se metió, él puede alegar que ya tienen la posesión, pero evidentemente eso es falso”.

Francisco Estrada sostuvo que las familias no están temerosas, pero sí inciertas de qué es lo que ocurrirá.

Aunque también dijo que tienen ánimo combativo y se han organizado con guardias para cuidar Vaquerías y tomar otras acciones, en caso de que no se les conceda el amparo.