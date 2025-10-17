Suministro eléctrico en Puebla al 90%; 2 mil 679 usuarios siguen sin luz: CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha logrado un avance del 90 por ciento en el restablecimiento del suministro eléctrico en Puebla, luego de las interrupciones causadas por las lluvias extraordinarias.

Sin embargo, la titular de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, reportó que aún quedan 2 mil 679 usuarios afectados por atender debido a las severas dificultades de acceso en la Sierra Norte del estado.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina, Calleja Alor detalló que, a pesar de las condiciones adversas, el personal de la paraestatal está accediendo a las zonas dañadas mediante caminos alternos para realizar las reparaciones necesarias en la infraestructura de media tensión.

El reporte específico para Puebla, con corte a este viernes, precisó la magnitud de los daños en la red eléctrica y los recursos desplegados para su reparación, particularmente en municipios como Pantepec.

Puntualizó que los daños reportados reportan 46 postes colapsados, cuatro transformadores y 40 tramos de cable conductor afectados.

Para ello, la CFE ha desplegado a 66 trabajadores y trabajadoras electricistas, 12 grúas articuladas y 16 vehículos pick up.

La funcionaria destacó la colaboración activa de la comunidad en los trabajos de restablecimiento.

Señaló que, en estas poblaciones, los propios pobladores ayudan al personal de la CFE a “tensar cable, a armar los postes, a poder aplanar caminos”, lo que ha sido crucial para avanzar en las zonas de difícil acceso.

A nivel general, el avance en el restablecimiento del suministro eléctrico en Puebla se sitúa en un 90 por ciento, cifra similar a la registrada en Hidalgo.

Al final, la titular de la paraestatal afirmó que se busca restablecer el servicio al 100 por ciento lo antes posible, priorizando la seguridad del personal y aprovechando la ayuda local para superar los obstáculos logísticos y de accesibilidad.