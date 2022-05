Suministro de agua en la capital es irregular y la calidad del líquido en algunas zonas es mala: hoteleros

Agua de Puebla para Todos (nombre comercial de Concesiones Integrales) no mantiene abasto regular en el municipio de Puebla y, en zonas como la Capu, la calidad del líquido es mala, pues es salitroso. Además, a pesar de que se ha recurrido en mayor medida a la adquisición de pipas, la empresa siempre busca cobrar de más, sostuvo Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles.

En entrevista telefónica, indicó que los empresarios del sector hotelero no tienen preferencia porque la empresa siga teniendo la concesión, ya que consideró que lo importante es que el suministro sea continuo y eso lo puede lograr el gobierno.

“Nosotros no tenemos inconveniente en que sean los autoridades o un particular, pero siempre que nos den agua, creo que no se ha invertido como se tiene que invertir, hay muchas tuberías rotas, hay que cambiar las tuberías y a final de cuentas lo que nos interesa es tener agua, lo más posible. Si no son 24 horas, los 365 días del año, por lo menos tener agua todos los días”, declaró.

En ese contexto indicó que el tiempo que cae agua y la temporalidad es totalmente distinto en cada zona del municipio de Puebla; en algunas es cada dos días durante cuatro horas, en otras no es ni siquiera con esa frecuencia y tiempo; aunque también hay puntos en donde es mucho más recurrente la dotación.

Domínguez Gabián añadió que, de igual forma, los hoteleros han tenido dificultades con la empresa en el tema de los montos que les pretenden cobrar, de los cuales no precisó hasta cuánto han llegado, pero indicó que muchas veces no corresponden al consumo de cada establecimientos, además de que estos regularmente compran pipas porque el abasto no es continuo.

Abundó que cuando acuden a aclarar se enfrentan con trabajadores déspotas, por lo que para encontrar una solución necesariamente tienen que hablar con el director, Héctor Durán Díaz.

“Si no tienes consumo, lo que quieren es cobrarte igual, ellos no entienden si hay gente o no hay gente dentro de los hoteles, ellos quieren mantener un promedio y eso pues hace que andemos en problemas siempre con ellos. Si les dices que consumiste pipas, ya te quieren cobrar el saneamiento y el drenaje… Hay gente que realmente tiene muy malas contestaciones”, expresó.

En otro tema, Manuel Domínguez sostuvo que los disparos registrados el pasado viernes afuera del hotel Holiday Inn Express & Suites, en Angelópolis, no fueron un ataque directo.

La versión que dio es que una persona ebria accionó su arma de fuego al aire y las balas llegaron al sexto piso, rompiendo los cristales del elevador.

“Realmente no es algo que podamos decir fue contra el hotel. Lo que sí nos perjudica es en la imagen del hotel, la imagen la tenemos que cuidar, la imagen del turismo… y eso es por lo que se levantó de todos modos el acta contra quien resulte responsable”, finalizó.