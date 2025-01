Cemex emite emanaciones cancerígenas en planta de Puebla, advierte investigadora

Millares de casos de alergias, enfermedades respiratorias, gastrointestinales e incluso una decena de ejemplos de cáncer podrían estar relacionadas con la quema de miles de toneladas de basura, provenientes de la ciudad de Puebla, los estados de México, Oaxaca, Hidalgo y de la capital del país en los hornos de la planta de Cementos Mexicanos SA de CV (Cemex) en Cuautinchán, lo que afecta a más de 13 mil 800 personas que habitan en el municipio, y sobre todo en las poblaciones de Concepción Pardiñas, perteneciente a la demarcación, y Santa Cruz Ajajalpan, que se encuentra en Tecali de Herrera, denunciaron los afectados.

Por separado, Brisa Carrasco Gallegos, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), afirmó que es muy probable que la quema de los residuos sólidos esté relacionada con este tipo de afecciones, pues en los hornos de las cementeras se quema todo tipo de basura incluidos plásticos y metales que producen sustancias cancerígenas.

Gran parte de los desechos -procesados como FIRSU- que se están quemando en la planta de Cemex, a razón de 250 toneladas diarias, provienen de la ciudad de Puebla, como una alternativa que desde la administración pasada se usa para despresurizar el relleno sanitario de Chiltepeque, ubicado en la capital del estado.

El actual gobierno municipal tiene la pretensión de aumentar a 750 el número de toneladas que se queman para no llegar a los límites y no rebasar la capacidad del confinamiento de desechos, luego de que siete municipios de la zona conurbada están arrojando su basura en dicho sitio.

A través de un comunicado publicado en diciembre de 2022, la empresa Cemex informó que implementará la tecnología de inyección de hidrógeno en cuatro de sus plantas de cemento en México, incluyendo la de Puebla, como parte de su programa futuro en acción para “convertirse en una compañía con cero emisiones netas de CO2”, y reducir la contaminación.

La comunidad de Concepción Pardiñas, de apenas mil 113 habitantes es la que más cerca se encuentra a la planta de Cemex. Menos de un kilómetro de distancia separa a sus habitantes, que en su mayoría se dedican a la albañilería, de la producción del cemento.

La cementera se instaló en Concepción Pardiñas en 1992 y durante casi dos décadas utilizó coque como combustible (altamente contaminante) para lograr las elevadas temperaturas para producir clinker que es el material que da origen al cemento y que proviene de la sintonización de una mezcla de arcilla y caliza, mediante su calcinación en el interior de un horno.

Esa técnica cambió a finales de la década pasada cuando Cemex se apostó por la quema de basura, también conocida como Fracción Inorgánica del Residuo Sólido Urbano (FIRSU) bajo el argumento de que es una alternativa “menos contaminante”.

Tres mujeres de la comunidad acompañan a La Jornada de Oriente en un recorrido. Quieren denunciar los evidentes daños a la salud causados por la quema del FIRSU, pero tienen miedo por lo que aceptan dar sus testimonios sin aparecer públicamente ante el riesgo de “represalias” de la empresa y de las autoridades locales.

Cemex tiene una influencia importante en toda la región. Controla desde las autoridades municipales, emanadas de cualquier partido político, hasta la recolección de botellas de plástico para sus hornos ubicados al interior de la planta, según comparten las habitantes en la caminata.

“El olor es insoportable, después de las 11 de la noche empieza la salida de humo, es a la hora que incineran los desechos. Por la tarde, hay una plaga de moscas, tenemos que cerrar las ventanas para que no se metan, son moscas verdes, enormes”, subraya una de las habitantes apostada al interior de su domicilio.

Detrás de sus lentes con armazón color negro se esconden los ojos de la habitante con una infección ocasionada por el humo que emana de la cementera. La severa contaminación que hay en la planta, a la que constantemente está expuesta, ya le provocó una carnosidad en el globo ocular, según le diagnosticó un oftalmólogo que le ha tratado desde hace cinco años.

Aunque hace casi 20 años cuando llegó la planta a Cuautinchán hubo la promesa de que daría trabajo a gente de la zona, en la actualidad menos del 1 por ciento de la población labora en la compañía porque los “requisitos para entrar son muy elevados”.

“A cambio de enfermarnos Cemex contrata maestros de Educación Física para las escuelas, arregla las carreteras y da apoyos pequeños”, subraya otra habitante que recuerda que en diciembre de 2019 pobladores de la comunidad y de Cuautinchán pidieron que la cementera dejara de contaminar con la quema de desechos para sus hornos.

En aquella ocasión, Ezequiel Torija Velázquez, representante de vecinos de dicho municipio, denunció que la empresa representa un foco de infección puesto que utiliza basura de otras factorías como combustible, generando con ello malos olores y presencia de moscas.

La manifestación en la que participó la mayor parte de la población provocó que la planta detuviera sus operaciones durante una semana, y que cubriera con plástico la basura que tiene a la intemperie, pero siguió trabajando sin mayor reparo pese a la molestia de la población. .

Las autoridades ignoraron a los afectados, quienes ahora tienen miedo de hablar ante la impotencia que les genera la influencia de uno de los corporativos más poderosos de México, liderados por el magnate, Rogelio Zambrano Lozano.

En los últimos cinco años más del 90 por ciento de la población de Concepción Pardiñas sufre de infecciones respiratorias constantes, alergias respiratorias afectan a los niños, mientras que infantes y ancianos padecen de problemas gastrointestinales provocados por la presencia de la basura en la planta y por la quema de los desechos.

Son apenas las 10 de la mañana y en el extremo oriente de la planta se observa el humo característico de la quema del FIRSU, una especie de polvo fino que de inmediato se incrusta en las fosas nasales y provoca mucosidad, lo que se acentúa durante las noches.

Decenas de camiones de basura provenientes de las ciudades de México, Puebla y de los estados de Oaxaca e Hidalgo permanecen estacionados en la carretera que conecta a Tepeaca con Pardiñas, lo que comúnmente ocurre de noche para pasar desapercibidos.

En el pasado, los pobladores observaron decenas de llantas de camiones pesados en el perímetro de la planta, desechos hospitalarios y hasta lo que podrían ser extremidades humanas o de animales.

En los últimos años la empresa cubre la basura con una especie de bolsas enormes de plástico para que no la observen los campesinos que trabajan en las postrimerías, donde se fraccionaron cerca de 2 hectáreas para la construcción de viviendas, las cuales se venden al mejor postor pese a ubicarse cerca de la factoría.

Aún faltan unas horas para que la basura sea descubierta e inicie la pestilencia que se cuela a las casas de los mil 113 habitantes de Pardiñas, olores fétidos que llegan hasta los domicilios de otros 12 mil pobladores que habitan en la cabecera municipal de Cuautinchán.

El humo generado por la quema de la basura y el olor insoportable también se percibe en Santa Cruz Ajajalpan, comunidad perteneciente al municipio de Tecali de Herrera con más de mil 500 habitantes, de lo que se deduce que la afectación es para 13 mil 839 habitantes en las tres poblaciones.

Una de las últimas personas entrevistadas subraya que conoce de casos de cáncer sobre todo en la población adulta, las cuales desconocen si estarían relacionadas con la planta aunque no lo descartan, ya que les detectaron sus padecimientos en los últimos años y luego de sufrir de alergias y afecciones respiratorias en el último lustro.

Todos los entrevistados exigieron que se le ponga un freno a la empresa que utiliza a los comités de padres de familia del preescolar, primaria y secundaria para recolectar las botellas de plástico para su incineración en los hornos.

Aunque se trata de una actividad “voluntaria”, los padres que no juntan el pet son multados con 500 pesos por los comités como una forma de mantenerlos a raya, lo que ha generado en la población de Pardiñas un clima de miedo para cambiar la realidad que los aqueja por ante la severa contaminación relacionada con la planta.

Brisa Carrasco Gallegos, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), subrayó en entrevista con La Jornada de Oriente que la quema de la basura produce dioxinas y furanos que son altamente cancerígenos, ya que regularmente entran a los hornos plásticos y metales.

Manifestó que aunque estas sustancias estén “dentro de las normas ambientales”, las cementeras que las emiten no están son sujetas a un arbitraje al momento de tomar la muestra y hacen su propio reporte.

“En el caso de dioxinas y furanos no hay laboratorios en México que midan esas muestras. Se tienen que enviar al extranjero. No sabemos si las industrias están haciendo una estimación o realmente están haciendo las mediciones”.

La especialista destacó que estos compuestos son bioacumulativos, es decir, se quedan en el tejido adiposo de los seres humanos, por lo que aunque las empresas digan que no superan los límites existe una exposición constante en las personas que están cercanas a estas industrias.

Destacó que son graves los efectos a la salud, debido a que van desde distintos tipos de cáncer, enfermedades del corazón y respiratorias -como asma- y renales.

Al respecto, es de destacar que las poblaciones de Concepción Pardiñas, Santa Cruz Ajajalpan y el propio municipio de Cuautinchán se encuentran dentro del radio de mayor incidencia.

Asimismo, destacó que como en Huichapan, Hidalgo, en la ciudad de Puebla hay una planta donde se prepara la basura para entrar a los hornos, a través de la llamada Fracción Inorgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FIRSU).

“No estamos de acuerdo con estas formas de nombrarle a los residuos para incinerar. Al llamarle FIRSU se pretende patentar un concepto que propone la propia industria en el afán de no denominar a las cosas por su nombre. En realidad, estamos ante la incineración de basura”.

Afirmó que el FIRSU es un tecnicismo que puede sonar más o menos bien, pero se refiere a una actividad nociva que produce gases de efecto invernadero, aunque en menor medida que el uso del coque, que es un derivado del petróleo.

Brisa Carrasco consideró que la generación de FIRSU para quemar en los hornos de las cementeras como una forma de despresurizar los rellenos sanitarios no es una manera responsable de manejar los residuos.

“En México ha sido muy poco cuestionado este tema porque no han habido como tal plantas de incineración de residuos. Sin embargo, en Europa donde sí han tenido plantas ha habido resistencias muy importantes que conllevan a que la población se dé cuenta que se están enfermando y muriendo. La Unión Europea en 2017 hizo una taxonomía de los negocios sustentables donde la incineración de residuos no aparece y hacen una recomendación de ya no generar este tipo de plantas”, destacó.