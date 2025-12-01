Lunes, diciembre 1, 2025
Suman en Tehuacán 21 suicidios; la mayoría corresponde a menores de edad y jóvenes

El representante de Efecto Mariposa advierte que este mes suelen aumentar esos hechos

En lo que va del año se han contabilizados 21 suicidios en Tehuacán, de los cuales 10 fueron hombres y tres de éstos fueron menores de edad
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. En lo que va del año se tienen contabilizados 21 suicidios en este municipio, de los cuales 10 corresponden a hombres y 11 a mujeres, de estos en el caso de varones tres fueron de menores de edad, cinco de jóvenes y dos de adultos mayores. Por lo que toca a mujeres dos casos corresponden a menores, cinco a jóvenes y cuatro a adultas mayores.

Lo anterior lo informó Carlos López Méndez, presidente del Colectivo Efecto Mariposa, quien advirtió que esas estadísticas pueden aumentar en este último mes del año, debido a una serie de factores que suelen ser de gran incidencia por presiones sociales, problemas económicos y duelos.

Al igual que en años anteriores, en este 2025 es notorio que la mayoría de esos hechos involucró a jóvenes y menores de edad, observó Carlos López, resaltando la importancia de poner especial atención en casa cuando alguno de los hijos presente síntomas de tristeza, ansiedad o depresión.

Destacó que existe un choque generacional que se tiene en el cual los más jóvenes y adolescentes buscan expresar sus sentimientos en busca de apoyo, pero se encuentran con adultos que no quieren escuchar o minimizan esas expresiones, lo que genera una idea de abandono o desinterés en quien necesita ser escuchado.

Al entrar al último mes del año, resaltó que se avecinan fechas cruciales en lo que a las emociones se refiere, sobre todo entre quienes sufrieron la pérdida reciente de algún ser querido, porque la ausencia será más notoria al llegar las fechas de reuniones y eso puede provocar estados depresivos.

Otro factor que puede detonar los pensamientos suicidas es el tema económico y la presión social, el primero por no tener el dinero suficiente para solventar gastos que pueden hacer sentir menos a las personas o bien las deudas adquiridas que no se logran cubrir al cierre del año.

Sentir que no se está a la altura de ciertos estándares económicos, de moda o estilo de vida, son otros aspectos que pueden llevar a las personas a sentirse fuera de lugar y desarrollar una desvaloración de la vida, expuso López Méndez, al tiempo de sugerir que las familias brinden apoyo en esos casos, así como exhortó a quienes experimentan ese tiempo de emociones a buscar apoyo profesional.

