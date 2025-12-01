Suman en Tehuacán 21 suicidios; la mayoría corresponde a menores de edad y jóvenes

Tehuacán. En lo que va del año se tienen contabilizados 21 suicidios en este municipio, de los cuales 10 corresponden a hombres y 11 a mujeres, de estos en el caso de varones tres fueron de menores de edad, cinco de jóvenes y dos de adultos mayores. Por lo que toca a mujeres dos casos corresponden a menores, cinco a jóvenes y cuatro a adultas mayores.

Lo anterior lo informó Carlos López Méndez, presidente del Colectivo Efecto Mariposa, quien advirtió que esas estadísticas pueden aumentar en este último mes del año, debido a una serie de factores que suelen ser de gran incidencia por presiones sociales, problemas económicos y duelos.

Al igual que en años anteriores, en este 2025 es notorio que la mayoría de esos hechos involucró a jóvenes y menores de edad, observó Carlos López, resaltando la importancia de poner especial atención en casa cuando alguno de los hijos presente síntomas de tristeza, ansiedad o depresión.

Destacó que existe un choque generacional que se tiene en el cual los más jóvenes y adolescentes buscan expresar sus sentimientos en busca de apoyo, pero se encuentran con adultos que no quieren escuchar o minimizan esas expresiones, lo que genera una idea de abandono o desinterés en quien necesita ser escuchado.

Al entrar al último mes del año, resaltó que se avecinan fechas cruciales en lo que a las emociones se refiere, sobre todo entre quienes sufrieron la pérdida reciente de algún ser querido, porque la ausencia será más notoria al llegar las fechas de reuniones y eso puede provocar estados depresivos.

Otro factor que puede detonar los pensamientos suicidas es el tema económico y la presión social, el primero por no tener el dinero suficiente para solventar gastos que pueden hacer sentir menos a las personas o bien las deudas adquiridas que no se logran cubrir al cierre del año.

Sentir que no se está a la altura de ciertos estándares económicos, de moda o estilo de vida, son otros aspectos que pueden llevar a las personas a sentirse fuera de lugar y desarrollar una desvaloración de la vida, expuso López Méndez, al tiempo de sugerir que las familias brinden apoyo en esos casos, así como exhortó a quienes experimentan ese tiempo de emociones a buscar apoyo profesional.