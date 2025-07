Suman cuatro días sin hemodiálisis programadas en los hospitales del Norte y Sur

La suspensión de hemodiálisis programadas en los hospitales General del Norte y General del Sur de la ciudad de Puebla cumple ya cuatro días, situación que mantiene a decenas de pacientes renales en una grave incertidumbre y riesgo. La falta de este tratamiento esencial ha obligado a los afectados a buscar alternativas en clínicas privadas, las cuales, para muchos, resultan incosteables.

El problema no es nuevo en el sistema de salud estatal, pero la actual interrupción ha superado el tiempo habitual de espera, lo que agrava la salud y el ánimo de quienes dependen de la hemodiálisis programada para sobrevivir. Los hospitales públicos de Puebla han enfrentado en los últimos años dificultades recurrentes para garantizar la continuidad de este servicio, indispensable para quienes padecen insuficiencia renal crónica.

De acuerdo con testimonios recabados, la desesperación y el malestar predominan entre los usuarios. Una paciente del Hospital General del Norte expresó: “No nos han resuelto nada, nada, nada de las hemodiálisis y hoy fueron mis compañeros de la mañana y dijeron que no han hecho nada, nada, nada y que no han firmado contratos y no han metido máquinas”.

La misma persona señaló que algunos de sus compañeros ya presentan un deterioro considerable en su salud y que, ante la falta de opciones, planean manifestarse nuevamente en los puentes cercanos al hospital.

En el Hospital General del Sur, la situación es similar. Pacientes consultados refieren que el personal les ha comunicado que el servicio podría reanudarse en los próximos días, aunque no hay certeza. “Todavía no nos dan, según que mañana, que pasado, así nos traen”, compartió un usuario, quien añadió que incluso quienes acudieron temprano fueron regresados sin recibir atención.

El personal del nosocomio informó a los afectados que se están realizando pruebas al sistema de ósmosis del agua, necesario para evitar complicaciones durante la hemodiálisis programada. Sin embargo, hasta el momento, no existe una fecha concreta para la reanudación del servicio, lo que incrementa la angustia entre los pacientes y sus familias.

La falta de acceso a hemodiálisis programadas en los hospitales públicos pone en evidencia las carencias estructurales del sistema de salud estatal, así como la urgencia de establecer mecanismos que garanticen el acceso continuo a tratamientos esenciales para los pacientes renales.

Organizaciones sociales y familiares de los afectados han solicitado a las autoridades estatales una pronta solución, advirtiendo sobre los riesgos que implica la suspensión prolongada de este procedimiento. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y la salud de decenas de poblanos continúa en riesgo ante la falta de una respuesta efectiva.