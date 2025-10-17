Suman 6 mil 335 viviendas censadas en 19 municipios de Puebla: Bienestar

La Secretaría de Bienestar federal informó este viernes un avance significativo en el levantamiento del censo de viviendas afectadas por las lluvias en Puebla, registrando hasta el corte de la noche de este jueves un total de 6 mil 335 domicilios visitados y censados en el estado.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, presentó el reporte en la “Mañanera del pueblo”, puntualizando que las brigadas de Servidores de la Nación están trabajando en 19 municipios poblanos para cuantificar los daños.

Informó que el censo de Bienestar en Puebla abarca 19 municipios: Acateno, Ahuacatlán, Chignahuapan, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Huehuetla, Jalpan, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, Tenampulco, Tepango de Rodríguez, Tetela de Ocampo, Xicotepec, Zacatlán, Zapotitlán, Zihuateutla y Zongozotla.

Puebla se ubica entre las entidades con mayor número de viviendas censadas, de una estrategia que cubre 72 municipios de cinco estados.

Ariadna Montiel destacó que se están incorporando brigadas de Servidores de la Nación de todo el país para acelerar el proceso del censo en la entidad.

Expuso que el Gobierno Federal se encuentra trabajando contrarreloj para concluir esta etapa y dar inicio a la fase de apoyo a la población damnificada.

El censo de Bienestar es el paso fundamental para la entrega de apoyos directos a las familias afectadas, cubriendo la reposición de bienes y la reconstrucción de viviendas que sufrieron daños parciales o totales.