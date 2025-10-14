Suma la Comuna de Puebla 16 mdp en créditos para emprendedores

La Comuna de Puebla otorgó 1 mil 249 créditos sin intereses para emprendedores de la capital, los cuales suman una inversión de 16 millones de pesos.

La mayoría de los apoyos se han otorgado a diversos giros comerciales tales como papelerías, zapaterías, artesanías, ventas por catálogos, fondas, entre otros, informó el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas.

En entrevista, explicó que la mayoría de quienes han recibido un crédito, son mujeres emprendedoras, pero también se han acercado empresas que son las que han sido beneficiadas con los motos más altos.

Explicó que hay tres modalidades de entrega: para pequeños emprendedores, personas físicas y para empresas, los cuales pueden obtener entre cinco mil y hasta 250 mil pesos. El monto más alto que se ha otorgado es por 150 mil pesos.

En ese sentido, el funcionario exhortó a los poblanos a acercarse a la dependencia a su cargo para informarle y revisar la posibilidad de recibir un crédito.