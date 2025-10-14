Martes, octubre 14, 2025
Suma la Comuna de Puebla 16 mdp en créditos para emprendedores

Pequeños empresarios pueden obtener hasta 250 mil pesos.

Suma la Comuna de Puebla 16 mdp en créditos para emprendedores
Patricia Méndez

La Comuna de Puebla otorgó 1 mil 249 créditos sin intereses para emprendedores de la capital, los cuales suman una inversión de 16 millones de pesos.

La mayoría de los apoyos se han otorgado a diversos giros comerciales tales como papelerías, zapaterías, artesanías, ventas por catálogos, fondas, entre otros, informó el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas.

En entrevista, explicó que la mayoría de quienes han recibido un crédito, son mujeres emprendedoras, pero también se han acercado empresas que son las que han sido beneficiadas con los motos más altos.

Explicó que hay tres modalidades de entrega: para pequeños emprendedores, personas físicas y para empresas, los cuales pueden obtener entre cinco mil y hasta 250 mil pesos. El monto más alto que se ha otorgado es por 150 mil pesos.

En ese sentido, el funcionario exhortó a los poblanos a acercarse a la dependencia a su cargo para informarle y revisar la posibilidad de recibir un crédito.

“El programa sigue abierto, invitamos a todos los poblanos y poblanas a acceder a un crédito sin intereses, los invitamos a acercarse al gobierno de la ciudad, tenemos un módulo en el Centro de Atención Municipal, de nueve de la mañana a dos de la tarde”, comentó.

