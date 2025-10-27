Lunes, octubre 27, 2025
Suma cuatro meses calvario por pavimentación de la 11 Oriente; comerciantes acusan pérdidas económicas por falta de planeación

Trabajadores estiman que la obra concluirá hasta mediados de noviembre

Patricia Méndez

Aunque la fecha de conclusión de la pavimentación de la calle 11 Oriente está prevista para finales de octubre, los trabajos, que iniciaron en julio –hace cuatro meses– se extenderán hasta mediados de noviembre debido a que estos se retrasaron por la temporada de lluvias, situación que agravará pérdidas económicas del 90 por ciento de los comerciantes de la zona, quienes acusan falta de planeación.

La situación actual de la vialidad se caracteriza por bloqueos de acceso a domicilios, rupturas de redes hidráulicas y banquetas rotas.

La constructora Ramírez & García recibió el encargo del proyecto con plazo contractual al 30 de octubre; sin embargo, trabajadores de la empresa advirtieron que las labores se extenderán hasta mediados de noviembre debido a los retrasos generados por las lluvias.

La Jornada de Oriente constató en un recorrido que ningún tramo de la obra, que abarca desde la 26 Sur hasta el bulevar 5 de Mayo, ha sido concluido totalmente. Persisten tablas, banquetas sin terminar y tramos sin compactar a lo largo de la vialidad.

Vecinos acusan mala planeación

Enrique Cuautle, dueño de un restaurante sobre la 11 Oriente y la 20 Sur, explicó que la afectación no recae solo en comerciantes y vecinos, sino también en pacientes y ambulancias que acuden a hospitales del sector y enfrentan dificultades de acceso. Afirmó que las pérdidas económicas ya resultaban “muy fuertes” tras dos meses de calle cerrada, impidiendo la llegada de clientes.

Andrés García, propietario del restaurante “Los Alcatraces”, subrayó que la clientela dejó de acudir tras más de dos meses de cierre parcial. Coincidió en que la mala planeación de la obra profundizó la problemática, ya que la temporada de lluvias convirtió en inservible el material de tepetate y fue necesario retirar asfalto mal colocado, situación agudizada por rupturas recurrentes en tomas de agua.

Los afectados mencionaron que empleados de la constructora y personal de Agua de Puebla se distribuyeron culpas por los daños en la infraestructura hídrica, mientras que la pavimentación presentó errores como el encementado de tomas de agua y baches de más de tres meses de duración. “No veo mucha coordinación por parte de la constructora porque no colocan bien el pavimento (…) hemos tenido una mala experiencia”, lamentó García, denunciando también un aumento en los robos de autopartes desde el inicio de la obra.

Según testimonios de los propios trabajadores, la obra podría prolongarse hasta diciembre, aunque estiman que se entregue en la primera quincena de noviembre si las condiciones meteorológicas mejoran.

La Secretaría de Movilidad e Infraestructura estatal informó que los trabajos avanzaron en tramos cercanos a la Secretaría de Finanzas y el CENCH, mientras que en los segmentos sin asfalto, la demora se atribuyó a la sustitución de redes de agua y drenaje, indispensable para la colocación definitiva del pavimento.

La licitación LP-CMOP-010/2025 estipuló inicio en julio y entrega el 30 de octubre, con tareas como la rehabilitación hidráulica y sanitaria, instalación de banquetas con guía podotáctil, guarniciones, rampas, bolardos, señalética vial, luminarias y una carpeta asfáltica de 1,264 metros de longitud por 10.7 metros de ancho.

Comerciantes y vecinos reiteraron la exigencia pública de corregir la planeación deficiente y mejorar la supervisión de la obra para evitar la repetición de estos problemas en otros puntos de la ciudad.

