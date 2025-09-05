Sujetos en moto atacan a balazos a dos hombres en autolavado de San Sebastián Aparicio; uno muere

Dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego esta tarde contra dos hombres en un autolavado de la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio, en la capital poblana.

Una de las víctimas, identificada como Fabián, de 38 años, perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano.

De acuerdo con testigos, los agresores llegaron en motocicleta, ingresaron al establecimiento y dispararon directamente contra los dos hombres. Tras consumar el ataque, salieron del autolavado y huyeron con rumbo desconocido.

Habitantes de la zona solicitaron auxilio a los servicios de emergencia, por lo que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla se trasladaron de inmediato al sitio.

En la escena encontraron a las víctimas con heridas de arma de fuego; paramédicos que acompañaban a los policías confirmaron el deceso de Fabián, mientras que su acompañante fue estabilizado y posteriormente llevado en ambulancia a un nosocomio.

Al lugar también arribaron efectivos del Ejército mexicano y peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, la zona permanece acordonada y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) continúa con las labores de levantamiento del cadáver.

Te recomendamos: En el primer cuatrimestre aumentaron 10% los homicidios en Puebla; se cometen 2.5 asesinatos al día: Federación