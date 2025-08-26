Martes, agosto 26, 2025
Sujetos disfrazados de policías roban tractocamión y despojan de pertenencias a pasajeros en la Puebla-Orizaba

Los delincuentes dispararon contra la cabina de un tortón para impedir que se alejara del asalto

Isaí Pérez Guarneros

Alrededor de las 3 de la madrugada de este martes, un grupo de al menos seis hombres disfrazados de policías y que montaron un falso retén con torretas simuladas, robaron un tractocamión, dispararon contra un tortón y asaltaron a los pasajeros de un autobús en cuestión de minutos sobre la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del municipio de Esperanza.

De acuerdo con los reportes preliminares, los sujetos armados interceptaron tres vehículos al mismo tiempo y obligaron a sus ocupantes a descender para despojarlos de efectivo y pertenencias, además de apoderarse del tráiler que transportaba mercancía.

Los hechos fueron registrados por la cámara de seguridad instalada en el tractocamión robado. En las imágenes se observa cómo, en el tramo de Esperanza, un autobús amarillo ya estaba detenido y rodeado por los hombres disfrazados de policías.

En el costado derecho de la autopista también se aprecia una torreta similar a las de patrullas oficiales, por lo que las víctimas relataron que creyeron estar ante un retén instalado por corporaciones de seguridad.

Puede interesarte: Hombres armados emplean láser verde para intentar asaltar a transportista sobre la Cuacnopalan-Oaxaca

Los agresores abordaron el autobús amarillo y despojaron a los pasajeros de dinero en efectivo y objetos de valor. Mientras tanto, el conductor de un tortón verde, que aparece en la grabación sobre el carril izquierdo, intentó escapar al percatarse del asalto, pero el grupo armado abrió fuego contra la cabina para impedir su huida.

En tanto, el tercer vehículo, que llevaba la cámara de seguridad, detuvo su marcha. Los delincuentes se acercaron apuntando con linternas al conductor, lo obligaron a bajar, lo golpearon y finalmente se llevaron el tractocamión.

Tras la agresión, los seis hombres huyeron a bordo de su propio vehículo y del tráiler robado. Las víctimas se reagruparon en el lugar y solicitaron apoyo a las autoridades.

Agentes de la Policía Estatal y la Guardia Nacional desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables.

Horas más tarde, ya en la mañana de este martes, los cuerpos de seguridad localizaron el tractocamión en un predio del municipio de Esperanza, pero ya sin la mercancía que transportaba. De manera extraoficial trascendió que en ese mismo terreno había otros vehículos reportados como robados.

El transportista que fue golpeado resultó ser el único herido, mientras que el resto de las víctimas únicamente fueron despojadas de sus pertenencias.

Hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado si los afectados presentaron denuncias formales ni si la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) ya realiza investigaciones sobre estos hechos.

Consulta más: Tan solo esta semana van seis asaltos a camiones de carga en la vía Puebla–Orizaba: Amotac

