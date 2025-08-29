Sujetos a bordo de un automóvil matan de 15 tiros a un hombre sobre la carretera México–Tuxpan

Un hombre identificado como José Javier Lezama Galindo, de 37 años y conocido con el alias de “El Prematuro”, fue asesinado a tiros este jueves al mediodía. El ataque ocurrió a la altura del kilómetro 91 de la carretera México-Tuxpan, en el municipio de Huauchinango, donde recibió al menos quince impactos de bala.

De acuerdo con versiones de testigos, la víctima había estacionado su camioneta cerca de un restaurante La Torcacita, en la lateral de la carretera, cuando fue interceptado por un grupo de hombres a bordo de un automóvil, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

El hombre quedó tendido sobre el pasto, al lado de la carretera, a pocos metros de su camioneta Ford Silverado negra. Las autoridades pudieron confirmar que José Javier Lezama era dueño de un negocio de autolavado en Xicotepec y administraba una pensión para camiones de carga en el mismo municipio.

Los testigos relataron que no pudieron distinguir el vehículo de los agresores, quienes huyeron minutos después del ataque. Inmediatamente se contactó a los servicios de emergencia 911.

Policías municipales y estatales acudieron a la zona y constataron que José Javier ya no presentaba signos vitales, por lo que habría muerto de forma instantánea. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizó el levantamiento del cadáver.

Peritos criminalistas llegaron alrededor de las 14 horas y, tras una hora de diligencias, trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley.

Las autoridades ministeriales confirmaron de manera preliminar que el hombre había recibido al menos 15 impactos de bala.

Tras la difusión de la noticia, conocidos de la víctima comenzaron a publicar en redes sociales sus condolencias. Se pudo establecer que el hombre también era dueño de una empresa de facturación para maquinaria de construcción.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si sus actividades económicas estarían relacionadas con el homicidio o si había recibido amenazas previas; no obstante, se investiga el caso como un ataque directo.

Cabe recordar que el pasado 15 de agosto, Ausencio Puyicatla, de 54 años, y su hijo Andrés, de 23, fueron asesinados en la comunidad de Tenango de las Flores, municipio de Huauchinango.

Ese homicidio también fue perpetrado por un grupo de hombres a bordo de un vehículo, cuando las víctimas se trasladaban en su automóvil Chevrolet Corsa sobre la carretera interserrana, en el tramo Tenango de las Flores–Las Colonias de Hidalgo.

La FGE mantiene abiertas las investigaciones de aquel caso, pero el móvil del doble homicidio fue definido como un “ajuste de cuentas” relacionado con conflictos familiares. Hasta el momento no se han reportado detenciones.

En lo que va de 2025, la Fiscalía ha iniciado seis carpetas de investigación por homicidio doloso en Huauchinango, de las cuales cuatro han sido cometidos con arma de fuego.

Esto representa una disminución de más del 50 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 11 homicidios dolosos, cinco con arma de fuego.