Sujeto oriundo de Huauchinango confiesa feminicidio en la CDMX

El video en el que aparece un presunto feminicida, de nombre Erick Francisco Robledo Rosas, originario del municipio de Huauchinango, se hizo viral debido a que en este material, presuntamente tomado por un agente, confiesa la manera en la que privó de la vida a una mujer de nombre Ingrid N durante una discusión en la Ciudad de México.

Quien dice ser ingeniero de profesión afirmó que durante la discusión degüella a la mujer de 25 años y después tiró las evidencias a un drenaje.

El atacante, sostiene que el enfrentamiento con Ingrid, con quien mantenía una relación sentimental, se originó debido a que ella se molestó porque él “andaba tomando”, por lo que supuestamente se defendió luego que la víctima le intentó enterrar un cuchillo.

También se observa que el sujeto presenta un duro golpe en la cabeza supuestamente producto del intercambio de golpes con la hoy occisa.

“Tengo un golpe en la cabeza por la discusión con mi esposa anoche. Discutí con ella porque se enojó de que andaba yo tomando (…) Empezamos a forcejear después me dijo que me quería matar y que saca un cuchillo. Primero como que me lo enterró. Con ese mismo cuchillo que me enterró se lo enterré por el cuello”, confiesa con frialdad.

Posteriormente afirmó que las evidencias del crimen fueron arrojadas al drenaje para evitar que la gente se diera cuenta de lo sucedido.

“Quería ocultar los hechos por vergüenza, miedo (…) Aquí vivimos, aquí están mis hijos, ella tiene familiares que viven en Ecatepec”, sostiene al final del video.

En sus redes sociales la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la detención del presunto feminicida y anunció que la Fiscalía capitalina pedirá la pena máxima por el homicidio de Ingrid N.