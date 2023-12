Sujetan a un proceso penal a Patricio N. por agredir a un guardia en Lomas de Angelópolis

El adolescente Patricio N. quién el pasado 28 de noviembre golpeó a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis, quedó sujeto a un proceso penal acusado del delito de lesiones, según informó este viernes la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Con el sustento de datos probatorios durante audiencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso del adolescente de 17 años de edad y de identidad reservada, investigado por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones en agravio de un guardia de seguridad”, indicó el organismo mediante un comunicado.

Apenas este jueves, interrogado sobre el tema en conferencia de prensa, el fiscal Gilberto Higuera Bernal informó que Patricio N. estaba citado este viernes a comparecer ante un juez como parte del proceso penal en su contra y, advirtió que, de no hacerlo, sería detenido.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGE, durante la audiencia, la autoridad judicial impuso a Patricio N. diversas medidas cautelares, entre ellas: no salir del país, no acercarse a la víctima o a su domicilio y someterse a tratamiento psicológico especializado. Además, se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El caso quedó grabado en cámaras de seguridad de Lomas de Angelópolis en los que se observa cómo Patricio N. pide al guardia de seguridad, perteneciente a la empresa VIMA, que levante la pluma para que su automóvil pase, pero esto no ocurre, pues el empleado le indica que no se ha acreditado adecuadamente y en consecuencia no le puede permitir el acceso, momento en el que este entra a la caseta de vigilancia y empieza a golpearlo en la cara, cabeza y torso, sin que la víctima responda a las agresiones.

Posteriormente, en un segundo video se observa cómo una señora que también intenta pasar al conjunto habitacional graba desde su celular los hechos, hecho del que el joven se percata y entonces detiene la golpiza, acto seguido pide no ser grabando bajo el argumento de que es menor de edad.

“Por favor no me grabes, soy menor de edad, este puto me empezó a pegar señora”, pide el joven agresor a la señora que intentaba ingresar al fraccionamiento, al tiempo en el que reta al guardia de seguridad a darse un “tiro” pues le asegura que fue él quien empezó a golpearlo.

Con voz entrecortada, el guardia de seguridad que también es joven, únicamente replica que hay cámaras de vigilancia que grabaron lo sucedido.