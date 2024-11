Sujetan a un proceso penal al esposo de una juez de Tehuacán por el delito de acoso sexual agravado

Roberto M. T., esposo de la jueza Laura Ollivier Palacios de Tehuacán, fue vinculado a un proceso penal por el delito de acoso sexual agravado en contra de la abogada Paloma Corte, por lo que permanecerá en prisión mientras se lleva a cabo la investigación complementaria del caso.

Así lo determinó el juez a cargo del asunto durante una audiencia que se celebró este lunes y cuyo resultado fue aplaudido por la presunta víctima.

La noche de este mismo día, Paloma Corte dio a conocer a través de sus redes sociales el resultado del acto jurídico por lo que se dijo atenta al desarrollo del resto del proceso penal en contra del presunto agresor.

En su mensaje, se dijo sorprendida de que la defensa de Roberto M.T. esté a cargo de una joven mujer ya que dijo que el caso es justamente un delito en contra de las féminas.

Por otra parte, indicó que el supuesto responsable la señaló de haberlo expuesto en redes sociales al denunciar el caso en dichas plataformas.

“Yo como abogado tengo la capacidad de decidir qué asuntos llevar o cuales no, me sorprendió mucho ver que la defensa de mi presunto acosador es una mujer, es una jovencita todavía y quiero suponer que aún no visualiza que el tema también le compete a ella”, expuso.