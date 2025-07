Suerte, de la buena y de la mala

En Golpe de suerte en París (Coup de chance; 2023), la joven y guapa Fanny (Lou de Laage) está felizmente casada con el adinerado Jean (Melvil Poupaud), inmersos en una vida glamurosa que se siente perfecta. Una mañana en que Fanny camina por París hacia su trabajo, se cruza con Alain (Niels Schneider), compañero de su etapa de estudiante en Nueva York. Contentos, se citan a comer para charlar y ponerse al día. De forma muy casual, Alain le confiesa a Fanny que en esos años colegiales estuvo enamorado de ella, sin atreverse a decirlo. El encuentro transcurre bien, por lo cual comienzan a frecuentarse más y más, hasta que las citas, claro, se salen de control y se hacen íntimas. Fanny se siente culpable, pero al mismo tiempo empieza a dudar de su matrimonio. A su vez, Jean –que es un hombre celoso y posesivo– nota cambios en su esposa, sospechando que tiene un amante. Envuelto en dudas, contrata detectives para que la sigan. Son justo los días en que Camille (Valérie Lemercier), madre de Fanny, llega a visitarlos algunos días. Mujer intuitiva y con experiencia, Camille va atando cabos y pronto se entera de todo eso que Fanny no imagina o considera absurdo. Los días, también, en que Jean -sintiéndose amenazado por todos lados- decide tomar cartas (definitivas) en el asunto.

Golpe de suerte en París (toda hablada en francés) es la película número 50 en la filmografía de Woody Allen; y casi seguro la última, dada su edad. Según lo dicho arriba, tiene que ver con infidelidad, con celos, con lo voluble de la naturaleza humana, con tomar decisiones torpes, así como con la insondable incidencia del azar en nuestras vidas. Factores estos que, sumados, incluso suelen mezclarse como caldo de cultivo de resultados trágicos, fatales. Además, siendo temas recurrentes del cine de Woody Allen, el film que nos ocupa inevitablemente remite a Crímenes y pecados (1989), a Match point (2005), a Un hombre irracional (2015) y en menor medida a otros, sin que ello signifique que Golpe de suerte en París sea “lo mismo” y, por tanto, una pérdida de tiempo. Al contrario, los tintes obscuros de su argumento parecen matizarse en la vívida fotografía, casi jovial, del gran Vittorio Storaro. Y que muy temprano en el primer acto se adivine adónde conduce la película, no le resta interés ni expectativa. En mucho por la convencida dirección de Allen (esa que pareció flaquear en otros de sus títulos recientes), que consigue sin aspavientos una sólida sinergia de comedia y drama, de romance y crimen, de intriga en las no tan serenas aguas de las élites, que a mí me parece lograda, resultando en una cinta tanto disfrutable, entretenida y desenfadada. Esto, a pesar -debo decirlo- de dos o tres golpes de timón poco creíbles; uno de ellos, incluso en el desenlace (gulp). Golpe de suerte en París puede verse en la plataforma Prime Video.

Y ya que mencioné el azar, fue una suerte cambiar de canal en la televisión justo cuando iba a iniciar Vértigo (Fall), de Scott Mann, que no pude ver en salas cuando su efímero estreno. Su premisa argumental es alucinante: sin medir el alto riesgo, dos jóvenes escaladoras (Grace Caroline Currey y Virgina Gardner) deciden -por razones personales muy diferentes- subir hasta los 600 metros de alto de la estrecha y abandonada torre de TV B67. Poco después de lograrlo, la vieja –oxidada- estructura de la escalera superior cede y se desploma. Y ahora, ¿cómo bajar? ¿Por qué no avisaron puntualmente a alguien de sus intenciones? Lo cierto (y trágico) es que están arriba, en una circunferencia de metro y medio, en medio de la nada, en una zona solitaria y restringida del desierto de Mojave. Ah, y sin mencionar que la sacudida del incidente les hizo perder su agua y comida. ¿Señal de internet a esa altura? Nah. Todo mal, pues, excepto los impresionantes planos de las chicas tan (tan) cerca de Dios…en metros y en su (casi seguro) triste desenlace. Lo sugiere el tagline de la película: El miedo alcanza nuevas alturas…