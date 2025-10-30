Jueves, octubre 30, 2025
Cuitlatlán

Suenan los tambores de fraude electoral en la próxima renovación del sindicato de burócratas

Fermín Alejandro García

Nacional

SICT: Transporte de EU restringe nuevas rutas desde el AIFA y el AICM hasta nuevo aviso

La Jornada -
Jessika Becerra Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), informó que una de las dos órdenes ejecutivas emitidas por del Departamento de...
Internacional

Israel reanuda el alto al fuego en Gaza tras bombardeos que mataron a más de 100 personas

La Jornada -
Afp Gaza. Israel anunció este miércoles que reanudó el alto el fuego en la franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más...

00:01:53

Concentra Puebla el 95% de los asaltos en la autopista México–Puebla–Veracruz: GN

Patricia Méndez -
95 por ciento de los asaltos que ocurren en la autopista México–Puebla–Veracruz tienen lugar en territorio poblano, refirió Isidro Revilla Castañeda, comandante de la...

Herbicida mata a miles de abejas en el corredor Tecamachalco–Tlacotepec

Kara Castillo
Estudio revela que la totalidad de la decena de muestras recolectadas en apiarios de Tlacotepec de Benito Juárez resultó contaminado con el pesticida Florasulam,...

2 mil 500 trabajadores del SNTE 23 no reciben salario de segunda quincena de octubre

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
2 mil 500 docentes federales y personal de apoyo y asistencia a la educación del estado de Puebla no recibieron el salario de la...

