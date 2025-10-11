Viernes, octubre 10, 2025
Sube a 9 los muertos por deslaves en Puebla: Armenta

Yadira Llaven Anzures

El saldo de las intensas lluvias y deslaves que azotan la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla elevó a nueve el número de personas fallecidas y ocho desaparecidas, según el más reciente reporte del gobernador Alejandro Armenta.

Esta noche, el mandatario poblano informó sobre un nuevo corte de víctimas, confirmando el grave impacto de la contingencia en la región.

En entrevista, precisó que a los cinco decesos previamente confirmados por los deslaves, se sumaron otras cuatro víctimas, ascendiendo la cifra total de fallecidos a nueve.

Asimismo, dijo que se mantienen las labores de búsqueda para localizar a ocho personas sepultadas en Huauchinango, por un alud de tierra que cayó en sus viviendas.

El reporte fue dado a conocer por Armenta tras una comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le brindó una actualización sobre la situación de emergencia.

Las zonas más afectadas por los deslaves e inundaciones, según el informe del Ejecutivo estatal, incluyen la Sierra Norte, con especial énfasis en municipios como Huauchinango y Xicotepec, donde la maquinaria y personal de rescate ya se encuentran desplegados.

El gobernador informó que la emergencia generada por las precipitaciones ha provocado también el desbordamiento de ríos, cierres carreteros y fallas en el suministro de energía eléctrica y telefonía en diversas comunidades, complicando las labores de rescate y apoyo.

Las autoridades de Protección Civil del estado y las fuerzas armadas trabajan coordinadamente para restablecer los caminos, brindar apoyo a los damnificados y continuar con la búsqueda de las personas desaparecidas.

Además, se mantiene la alerta para la población de la Sierra Norte ante posibles riesgos y se exhorta a seguir las indicaciones de Protección Civil, así como a utilizar los refugios temporales habilitados.

