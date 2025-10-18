Sábado, octubre 18, 2025
Sube a 19 la cifra oficial de muertos en Puebla por inundaciones: Segob

Yadira Llaven Anzures

El doloroso saldo de las lluvias en la Sierra Norte de Puebla se elevó a 19 personas fallecidas, luego de que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado confirmó la noche de este viernes el hallazgo sin vida de Lázaro Gayoso Rodríguez, quien contaba con ficha de búsqueda.

El titular de la Comisión, Juan Enrique Rivera Reyes, informó que el cuerpo de Gayoso Rodríguez, originario de Huauchinango, fue localizado gracias a un esfuerzo coordinado de búsqueda y rescate que involucró a la Policía Estatal, el Cuerpo de Bomberos, la Unidad de Inteligencia y Logística de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales, quienes han trabajado incansablemente en la zona.

​Con este hallazgo, y la incorporación de un nuevo reporte, la lista de personas no localizadas por la pasada contingencia se mantiene con cinco casos activos.

El organismo de búsqueda en Puebla señaló que una persona más fue añadida anoche a la lista de personas no localizadas, por lo que las acciones de búsqueda se intensifican para dar con el paradero de los siguientes ciudadanos:

Se trata de ​Ernesto Islas Aparicio, de 54 años, de Xicotepec de Juárez; ​Liam Tadeo González Lechuga, de 6 años, de Huauchinango; ​Pedro Segura Muñoz, de 75 años, de Tetela de Ocampo; ​Sergio Franco Juárez, de 70 años, de HHuauchinano, y Albino Calderón Islas, de 82 años, de Naupan.

Tras la localización de la víctima número 19, las autoridades ministeriales fueron notificadas de inmediato para realizar los procedimientos periciales y legales necesarios, garantizando el manejo adecuado y digno del cuerpo. La búsqueda de los cinco ciudadanos restantes continúa siendo una prioridad en la Sierra Norte de Puebla.

“No están solos; seguiremos apoyando hasta el último minuto” a los afectados por la emergencia: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Quienes resultaron afectados en esta emergencia “no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y vamos a seguir hasta...
China pone en órbita 18 satélites para internet

La Jornada -
Moscú. China puso en la órbita terrestre un grupo de 18 satélites de internet de órbita polar en el marco del proyecto Qianfan, anunció...

