Martes, septiembre 16, 2025
Sube a 15 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Jornada

Ciudad de México. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó un nuevo fallecimiento de una de las víctimas de la explosión de la pipa en Iztapalapa, por lo que suman 15 los decesos.

Precisaron que la víctima se encuentra en calidad de desconocida y que hasta el momento no se ha establecido contacto con ningún familiar.

El fallecimiento del  paciente que fue reportado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Desafortunadamente la persona estaba en calidad de desconocida y, hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con algún familiar. Nuestra solidaridad está con todas las víctimas y familias en estos momentos difíciles”, señalaron.

La Sedesa refirió que continúan trabajando en la atención médica de las personas aún hospitalizadas.

En este 15 de septiembre se han reportado dos decesos de personas que resultaron con quemaduras tras la explosión de la pipa de gas LP, el miércoles pasado.

