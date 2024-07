Señalan a subdirectora administrativa del Hospital del ISSSTE de incurrir en acoso laboral

Alejandra Janeth Arellano y Cruz, neuróloga pediatra, señaló que ella y su madre son víctimas de hostigamiento laboral y maltrato por parte de Silvia Aguilar Pacheco, subdirectora administrativa del Hospital Regional del ISSSTE. De manera particular, indicó que a ella le impidió regresar a laborar al nosocomio, tras un periodo vacacional autorizado de siete días.

En una carta enviada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó entrever que el comportamiento de la subdirectora obedece a un tema de celos; cabe decir que la médico es la pareja actual de Arsenio Torres Delgado, director del hospital, con quién está comprometida y, presuntamente, a partir de ese hecho arreciaron los ataques en su contra.

“Nunca tuve una relación cercana con la Lic. Silvia Aguilar Pacheco, pero ella me hacía comentarios preguntando si estaba segura de tener una relación con el Dr. porque él tenía muchas admiradoras o que seguramente no funcionaría nuestra relación… La Lic. Silvia Aguilar Pacheco está haciendo uso de su poder para desprestigiarme, no debería tener la responsabilidad de tantos trabajadores por que no actúa con imparcialidad, es deshonesta al no notificarme y exhibirme públicamente, además de ocupar al personal de vigilancia amenazando que gracias a ella se logró el contrato con la empresa que les paga (sic)”.

Arellano y Cruz aseguró que los días de descanso fueron autorizados por el subdirector médico, Hugo Morales Díaz, y su a regreso el jueves 27 de junio todo parecía normal.

No obstante, el pasado 1 de julio intentó registrar su entrada, toda vez que la coordinadora de Recursos Humanos la convocó el 23 de mayo pasado, vía correo institucional, para la firma de su contrato, que comprendía del primer día del mes en curso al 31 de diciembre y no fue notificada de que no hubiera sido procedente.

No obstante, al llegar al Hospital Regional un policía le negó la entrada al estacionamiento, puesto que su huella ya había sido borrada y la contraseña de su cuenta institucional de correo electrónico había sido cambiada.

Dos días después, de acuerdo a lo que relata en el documento, Silvia Aguilar Pacheco giró un oficio a todos los coordinadores y jefes médicos y administrativos, personal de base y representantes sindicales, en el que informó que la neuróloga pediatra dejó de prestar sus servicios por incurrir en faltas.

Janeth Arellano indicó que a la fecha no ha sido notificada de forma oficial de rescisión de contrato o improcedencia y tampoco le han regresado toda la documentación solicitada por coordinación de Recursos Humanos.

La doctora demandó públicamente que Silvia Aguilar aclare que el despido fue por faltas injustificadas “y que no pretenda manchar mi imagen diciendo que fui negligente al ausentarme sin avisar a ningún superior, porque eso es completamente falso”.