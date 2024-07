STPS sigue sin dar respuesta a solicitud de reapertura de la Junta Federal de Conciliación; abogados irán a Palacio Nacional

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no dio respuesta a la exigencia de reapertura de la Junta Especial 33, la cual lleva un mes y una semana cerrada, generando el estancamiento de 10 mil expedientes, confirmaron abogados laboralistas.

Se esperaba que el lunes 22 de julio la dependencia federal definiera qué pasará con la institución, pero ayer, en una reunión que ya se tenía programada entre los litigantes y representantes de Gobernación estatal, se les dijo que todavía no hay noticias al respecto.

“No hay respuesta por parte del gobierno federal, de la Secretaría del Trabajo, entonces creo que debemos tomar (otras) acciones porque si no, vamos a seguir con lo mismo”, comentó Abigail Luna, una de las especialistas en Derecho que ha permanecido en el plantón para evitar que la documentación de los juicios sea llevada a Tlaxcala y Oaxaca, como se plasmó en el acuerdo de cierre de la Junta, publicado el 17 de junio de este año en el Diario Oficial de la Federación.

Se añadió que en el referido encuentro, los funcionarios de Gobernación manifestaron respaldo a la petición de reapertura de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

No obstante, los litigantes señalaron que en los hechos no se está recibiendo ayuda del gobierno del estado de Puebla para lograrlo.

Es por ello que los abogados tomaron la decisión de acudir este jueves a Palacio Nacional para que, a través de medios de comunicación, se conozca en todo el país el conflicto que se tiene en Puebla.

De igual forma, intentarán llevar su queja personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su habitual conferencia matutina diaria.

Los abogados advirtieron que aunque no es fácil mantenerse en lucha, no levantarán el plantón hasta que no se reabra la Junta o se encuentre una solución viable para dar salida a todos los juicios acumulados; para ello, también buscarán el apoyo de sindicatos.

De varias maneras, los litigantes han intentado que la institución vuelva a operar, entre las acciones que han llevado a cabo están el cierre de la 31 poniente, la entrega de documentación a la presidente electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su reciente visita a San Salvador El Verde; así como manifestaciones frente al fraccionamiento donde vive el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y en Casa Aguayo.

La Secretaría del Trabajo, por su parte, envió el 8 de julio a José Luis Sánchez Cuazitl, director de Asuntos Jurídicos de la dependencia, para dialogar con abogados laboralistas en resistencia, solo ha habido una reunión con ellos y no se ha cumplido el compromiso de instalar una mesa técnica para analizar todas las posibles alternativas de solución, por lo que los litigantes y usuarios se encuentran molestos.