Viernes, agosto 8, 2025
SSP y SSC de Tlaxcala localizan tres hornos clandestinos de madera en La Malinche

Isaí Pérez Guarneros

Tres hornos clandestinos presuntamente utilizados para la deshidratación de madera forestal, adquirida a través de la tala ilegal, fueron localizados y clausurados en las zonas limítrofes del Parque Nacional La Malinche, como parte de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala.

De acuerdo con la Policía Estatal, la intervención derivó de acciones encaminadas a la protección de los recursos naturales en la región. Durante un recorrido de vigilancia, las autoridades encontraron una camioneta abandonada que transportaba 2.3 metros cúbicos de madera.

En dicho operativo también se localizaron 165 troncos de diferentes dimensiones, una escopeta y una motosierra, presuntamente empleadas para la extracción y procesamiento ilegal de madera.

Los hornos, descritos como áreas circulares de tierra en medio del bosque, fueron clausurados y se colocaron bajo resguardo oficial para evitar que vuelvan a ser utilizados.

Según las autoridades, estos hornos además de ser utilizados para deshidratar la madera adquirida por la tala ilegal, también serían utilizados para crear carbón que luego se comercializa en mercados locales de ambos estados.

Todos los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero federal, quien realizará las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna detención.

