Lunes, agosto 11, 2025
SSP y SSC de Tlaxcala localizan tres hornos clandestinos de madera en La Malinche

SSP y SSC de Tlaxcala localizan tres hornos clandestinos de madera en La Malinche
Isaí Pérez Guarneros

Tres hornos clandestinos, presuntamente empleados para la deshidratación de madera obtenida mediante tala ilegal, fueron localizados y clausurados la mañana del viernes en las zonas limítrofes del Parque Nacional La Malinche. El operativo fue ejecutado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala. 

De acuerdo con la Policía Estatal, el hallazgo se produjo durante un recorrido de vigilancia, cuando los agentes detectaron una camioneta abandonada que transportaba 2.3 metros cúbicos de madera. En el mismo punto se localizó un arma de fuego y una motosierra, presuntamente utilizada para la extracción y procesamiento ilegal de los troncos. 

En total, las autoridades encontraron 165 piezas de madera de distintas dimensiones, así como los tres hornos, descritos como áreas circulares de tierra ubicadas en medio del bosque. Estos fueron asegurados y colocados bajo resguardo oficial para impedir su reutilización. 

Según las autoridades, los hornos no solo se usaban para deshidratar la madera extraída ilegalmente, sino también para la producción de carbón vegetal destinado a su venta en mercados locales de Tlaxcala y Puebla. 

Todos los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero federal, que llevará a cabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas por estos hechos. 

El Código Penal Federal, en su artículo 418, establece penas de seis meses a nueve años de prisión, además de una multa de hasta tres mil días, para quienes resulten responsables de tala ilegal.  

Mientras que en el caso de Áreas Naturales Protegidas (ANP), como lo es el Parque Nacional La Malinche, la pena de prisión se incrementa en tres años adicionales para el culpable.  

