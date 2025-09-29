La SSP quiere mandar a Javier López Zavala a un penal federal cuando terminen sus audiencias

Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, confirmó este lunes que se ha solicitado el traslado del exsecretario de Desarrollo Social y excandidato a la gubernatura, Javier López Zavala, a un penal federal.

Esta solicitud se concretará una vez que concluyan sus comparecencias dentro del proceso judicial que enfrenta.

En entrevista, Sánchez González explicó que cuando una persona genera muchos problemas o presenta una problemática particular en el sistema penitenciario estatal, se realizan ajustes, incluyendo la gestión de traslados a centros de mayor seguridad.

“Cuando nosotros tenemos una persona que nos genera muchos problemas, pues tenemos que hacer los ajustes y esto obviamente genera algunas inconformidades”, declaró el funcionario.

Al ser cuestionado sobre si el traslado se debía a la intención de reubicar a López Zavala a un penal federal, el titular de la SSP respondió: “Pues vamos a hacer la solicitud nosotros, y esperemos que nos la atiendan”.

López Zavala fue un político con una trayectoria destacada en Puebla, llegó a ser secretario de Desarrollo Social y candidato del PRI a la gubernatura en 2010.

Actualmente se encuentra detenido y bajo proceso penal por el delito de feminicidio en agravio de su expareja sentimental, la abogada y activista Cecilia Monzón.

En junio de 2022 fue detenido y vinculado a proceso como presunto autor intelectual del feminicidio, ocurrido en mayo de ese mismo año.

Su juicio se mantiene en curso y ha permanecido recluido en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, en la capital poblana.

Al final, el titular de la SSP precisó que el exfuncionario aún se encuentra en un proceso de comparecencias ante las autoridades judiciales, por lo que cualquier movimiento se realizará una vez agotada esta etapa, la cual “no ha concluido”.

El funcionario desestimó que la decisión tuviera motivaciones políticas, afirmando que las acciones se toman con base en la evaluación de la seguridad penitenciaria