Jueves, octubre 30, 2025
NoticiasEstado

Escándalo en el penal de Puebla: Investiga SSP videos de fiestas y cervezas

Instalaciones del Centro Penitenciario de San Miguel donde se grabaron los videos que muestran presuntas irregularidades.
Instalaciones del Centro Penitenciario de San Miguel donde se grabaron los videos que muestran presuntas irregularidades. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla inició una investigación inmediata tras la difusión en redes sociales de videos presuntamente grabados al interior del Centro Penitenciario de San Miguel, en los que se observan graves irregularidades como la presencia de cervezas y una celebración con mujeres externas al reclusorio.​

Los videos, uno de ellos supuestamente grabado el pasado 28 de octubre y el otro un fin de semana anterior, evidencian un presunto autogobierno al interior del penal y el control de negocios ilícitos.​

Las publicaciones en redes sociales que acompañan a los videos señalan a internos identificados con los alias “El Pavón” (Marco Antonio Pavón García) y “El Jaguar” como los presuntos “dueños” del penal.​

Lee:Había hasta 104 departamentos en el “pueblito” del penal San Miguel

Estos internos controlarían, según las denuncias, la venta de droga, la renta de teléfonos celulares, el cobro de visitas y hasta el “cover” para asistir a las fiestas internas.​

En el segundo video se muestra a dos internos con dos mujeres externas en lo que parece ser una celebración, lo que subraya la falta de control y la vulneración de la normativa penitenciaria.​

A través de un comunicado oficial emitido este jueves, la SSP informó que la investigación está a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que fueron grabadas y difundidas las imágenes, y para sancionar a los responsables.​

La dependencia estatal reiteró su política de “cero tolerancia” ante cualquier conducta que contravenga la normatividad penitenciaria o vulnere la integridad de los procesos de reinserción social.​

Aseguró que se aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes a todo el personal involucrado y a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que hayan participado.​

Te puede interesar:El negocio de pantallas y de cerveza fría tiró a los directivos del penal de Tehuacán

Irregularidades persistentes

Este escándalo se suma a una serie de denuncias recientes sobre el autogobierno, extorsiones y abusos dentro del Penal de San Miguel.​

A inicio de mes, medios locales reportaron la preocupación de familiares por la existencia de nuevos “concesionarios” que controlan la visita íntima y la renta de celulares.​

La institución destacó que, a pesar de estos hechos, diariamente se realizan acciones de seguridad, reinserción y respeto a los derechos humanos, mencionando jornadas de salud, limpieza, equipamiento de aulas y la reciente modernización e instalación de un sistema de videovigilancia, aunque la eficacia de este último queda en entredicho tras la difusión de los videos.​

Finalmente, el Gobierno del Estado de Puebla, mediante la SSP, refrendó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.​

Temas

Más noticias

Internacional

‘Melissa’ deja 48 muertos en el Caribe

La Jornada -
Santiago de Cuba. El huracán Melissa dejó al menos 48 muertos y una destrucción generalizada a su paso por Cuba, Haití, Jamaica, Panamá y...
Internacional

Resuelta, la disputa con China: Trump; baja los aranceles

La Jornada -
Busán. La disputa comercial entre Estados Unidos y China quedó “resuelta”. Así resumió el presidente Donald Trump el encuentro que sostuvo este jueves, tiempo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En 2025 suman 40 asaltos en carreteras en los que se usan piedras para frenar a los vehículos

Isaí Pérez Guarneros -
Desde finales de 2023 se ha documentado en Puebla capital y su zona conurbada una modalidad delictiva que emplea piedras y escombros para obligar...

Familiares de Jessica Portillo, docente desaparecida, bloquearon la Siglo XXI por más de dos horas y denuncian falta de avances en la investigación

Isaí Pérez Guarneros -
Familiares de Jessica Portillo Aguilar, desaparecida desde el 23 de octubre cuando viajaba a la capital poblana desde Atlixco, denunciaron este domingo que la...

Ejecutan de seis tiros a un hombre de 30 años en Tehuacán

Isaí Pérez Guarneros -
Mientras se llevaba a cabo el concierto gratuito de Los Ángeles Azules en el zócalo de Tehuacán, un hombre identificado como Alfonso, de 30...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025