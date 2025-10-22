SSP desmantela 17 cámaras del crimen organizado en Amozoc; suman 357 en todo el estado

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó este martes la realización de un operativo en el municipio de Amozoc, donde fueron retiradas 17 cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal por células del crimen organizado.

Con esta acción suman 357 dispositivos desmantelados en lo que va de 2025 en otros 12 municipios del estado. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los aparatos fueron colocados en puntos estratégicos de la vía pública para presuntamente monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad desplegadas en esa zona.

El retiro de estos dispositivos, conocidos coloquialmente como “cámaras parásito”, se enmarca en la continuación de los operativos coordinados entre autoridades federales y estatales en Amozoc, derivados de la desaparición de 11 hombres y una mujer ocurrida a inicios de agosto tras una oferta falsa de empleo.

Hasta el cierre de esta edición, no ha sido localizado Misael Romero Sombrerero, mientras que las otras 11 personas fueron liberadas por los grupos delictivos que las mantenían privadas de la libertad para adiestrarlas en futuras actividades criminales, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Respecto a los operativos previos, el pasado 20 de septiembre en la junta auxiliar San Baltazar Tetela, en la capital poblana, autoridades estatales y federales retiraron 12 cámaras de este tipo, también vinculadas a redes delictivas.

En la movilización policiaca en Amozoc participaron agentes de la SSP, de la Policía Municipal, así como elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con la SSP, las cámaras ilegales son utilizadas por las células criminales para mantener bajo vigilancia las zonas donde operan, monitorear los desplazamientos de las corporaciones policiales y detectar momentos de menor presencia institucional para ejecutar sus delitos.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, señaló que el retiro de estos dispositivos representa “un golpe directo a la estructura operativa de los grupos de delincuencia organizada” que buscan interferir con las labores de inteligencia y patrullaje.

CAB: Asaltan a clientes de gasolinera en Amozoc

Pese a los recientes operativos de seguridad estatal y federal, el domingo pasado dos hombres armados asaltaron a los clientes de una gasolinera de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en la comunidad de San Mateo Mendizábal, en el mismo municipio.

De acuerdo con reportes oficiales, los agresores, uno con arma blanca y otro con arma de fuego, hirieron al encargado de la estación para impedir que alertara a los cuerpos de emergencia, mientras despojaban a un cliente de 50 mil pesos en efectivo.

Tras cometer el robo, los atacantes huyeron con rumbo desconocido. Las cámaras de videovigilancia del establecimiento registraron el momento de la agresión, y las grabaciones ya fueron entregadas a la autoridad ministerial como parte de las investigaciones en curso.