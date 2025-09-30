Confirma SSP cabeza humana hallada en Acatzingo es de empresario secuestrado de Tecamachalco

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla confirmó que la cabeza humana localizada en el centro de Acatzingo junto a un narcomensaje corresponde a Julio Torres, empresario de Tecamachalco que había sido reportado como secuestrado.

En entrevista con medios de comunicación, el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, reveló el vínculo entre el macabro hallazgo y la desaparición, indicó que la víctima era originaria de Tecamachalco y estaba involucrada en “ciertas actividades” en la región.

“Sí, al parecer es una persona habitante del municipio de Tecamachalco. Tenemos información de que tenía algunas actividades o situaciones”, declaró el funcionario.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla asumió la investigación del caso, mientras que la principal hipótesis manejada por las autoridades apunta a un móvil delincuencial.

La FGE confirmó que indaga las actividades empresariales y las relaciones de Torres, de 30 años, para establecer con precisión el móvil del homicidio.

Sánchez González puntualizó que la SSP continúa participando en las acciones de búsqueda para localizar el resto del cuerpo del empresario, labor que se coordina con el levantamiento de pruebas a cargo de la Fiscalía.

Según reportes preliminares, Julio Torres habría sido secuestrado el pasado 23 de septiembre.

Trascendió que su familia mantuvo negociaciones con los captores, aunque el desenlace fue el hallazgo de la cabeza durante el fin de semana.

La investigación se desarrolla en medio de señalamientos de opacidad, luego de que testigos apuntaron que autoridades municipales pudieron haber alterado la escena del crimen, por lo que se exige total transparencia y rigor en las diligencias de la FGE.

El titular de la SSP se abstuvo de confirmar si la víctima tenía nexos con el crimen organizado, indicó que esto será determinado por las pesquisas forenses y ministeriales.