SSP: aún no hay indicios para atribuir triple homicidio de policías en Huixcolotla a La Barredora

A través de redes sociales ha circulado un video que presuntamente muestra el momento del ataque armado contra los policías municipales de San Salvador Huixcolotla, ocurrido hace un día. En la grabación, el atentado es atribuido al grupo delictivo denominado Operativo Barredora.

No obstante, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señaló que dicha versión no puede ser confirmada, ya que hasta el momento no existen elementos suficientes para vincular el hecho con esa organización criminal.

En este sentido, el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, recordó que en otros casos distintos grupos delictivos se atribuyen hechos violentos perpetrados por otros, con el propósito de desviar el móvil de la investigación o entorpecer su desarrollo.

Durante el video difundido esta mañana, material que comparte similitudes con otros crímenes adjudicados al mismo grupo, se observa, desde la perspectiva de los atacantes, el momento en que llegan a la carretera federal a Tehuacán, frente a una tienda Oxxo, donde se encontraba estacionada la patrulla con los policías a bordo.

Siete hombres descendieron de camionetas blancas, entre ellas una Ford Lobo, y con armas largas abrieron fuego directamente contra los oficiales sin mediar palabra. La grabación muestra el poderío armamentístico de los agresores y cómo el ataque se consumó en menos de dos minutos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado (FGE), el material audiovisual ya fue turnado a peritos para su análisis y rastreo digital, con el fin de determinar su origen y la cuenta desde la cual comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp.

Además, el Ministerio Público examina una manta colocada en la parte frontal de la patrulla donde viajaban los agentes municipales, la cual contenía mensajes amenazantes dirigidos a elementos de la corporación policiaca.

Durante el metraje también se escucha a los atacantes gritar “¡Ya les cayó La Barredora!”, expresión que ha sido recurrente en crímenes que oficialmente sí se han atribuido a dicho grupo criminal, presuntamente aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las víctimas fueron identificadas como los oficiales Roberto Pérez Trinidad, Arturo Jiménez Ortigoza y la comandante Yusami Monterrosas Apolinar, de 25 años. Los dos primeros perdieron la vida casi de manera instantánea en el lugar de los hechos, mientras que la comandante fue trasladada de emergencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Rafael Moreno Valle” de la capital poblana, donde fue declarada sin vida pese a los esfuerzos médicos.

Hasta el momento, la FGE y la SSP mantienen coordinación para identificar plenamente a los responsables del atentado. Cabe recordar que, tras este ataque, la seguridad del municipio de San Salvador Huixcolotla fue asumida por el gobierno del estado.

