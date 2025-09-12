Viernes, septiembre 12, 2025
SSP: atentado contra secretario de Seguridad de Amozoc no fue por el caso de los 12 desaparecidos

El Estado asumirá el control de la seguridad en el municipio

Yadira Llaven Anzures

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), Francisco Sánchez González, descartó este jueves que el ataque contra el director de Seguridad Pública de Amozoc, el teniente de navío José Luis Corrales Serrano, esté vinculado a la desaparición de 12 personas que habrían sido reclutados por el crimen organizado.   

El atentado en contra de Corrales sucede luego de que en días pasados la Secretaría de Marina (Semar) informó el fallecimiento de dos de sus agentes.  

El pasado 8 de septiembre, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se habría suicidado, mientras que al día siguiente se reportó que Adrián Omar del Ángel Zúñiga murió en una práctica de tiro en Sonora.  

Luego de participar en la inauguración del Encuentro Nacional de Mezcal Puebla 2025, Sánchez González fue enfático al señalar que el atentado no guarda relación con la reciente desaparición de jóvenes en el municipio, un caso que ha generado gran atención mediática. 

​De acuerdo con el vicealmirante, quien está a cabo de la seguridad del estado de Puebla, el ataque al mando de Amozoc se produjo mientras atendían un llamado de emergencia.  

“Nosotros al inicio sí consideramos que podía tener relación con los operativos que tuvimos el fin de semana, pero es un hecho diferente, es un llamado que ellos atendieron, no está relacionado con los eventos del fin de semana”, afirmó Sánchez González.  

​Corrales Serrano, un teniente de navío de la Marina que encabeza la seguridad en Amozoc, fue agredido junto a su personal.   

Aunque los escoltas repelieron la agresión, el director resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Militar de la ciudad de Puebla, donde fue intervenido quirúrgicamente.  

​“Su diagnóstico está muy grave, tiene daños en algunos órganos “, detalló el secretario de Seguridad, quien agregó que Corrales Serrano fue ingresado a terapia intensiva.   

Dijo que el pronóstico médico es reservado, y se espera su evolución en las próximas 24 horas y el mes siguiente. 

Francisco Sánchez aseguró que el gobierno del estado, en coordinación con la Marina, está brindando todo el apoyo necesario a Corrales Serrano y a sus familiares, incluyendo sus padres.   

En cuanto a la seguridad del municipio de Amozoc, ratificó que el Estado mantendrá el control y que ya se está evaluando a un posible reemplazo para el director de Seguridad Pública en tanto el titular se recupera. 

Te puede interesar: La iglesia de la Luz del Mundo, la familia De la Rosa y la mafia han hecho un coctel explosivo en Amozoc

