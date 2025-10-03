SSC detiene a “El Nava”, ligado a robos y narcomenudeo en la 46 Poniente

Tras un operativo encabezado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la tarde noche del miércoles en la 46 Poniente de la capital poblana fue detenido Francisco Daniel N., alias “El Nava”, señalado como líder delincuencial presuntamente vinculado al narcomenudeo, robo a casa habitación, asaltos a transeúntes y atracos a tiendas departamentales.

En un inicio, distintos medios reportaron que la aprehensión se debía a denuncias de vendedores de autopartes de la zona, quienes lo acusaban de extorsionarlos mediante el cobro de “cuotas”. Sin embargo, fuentes cercanas a la SSC confirmaron que la detención fue resultado de una investigación en curso relacionada con los delitos antes mencionados.

Las indagatorias también apuntan a que “El Nava”, conocido igualmente como “El Mosco”, estaría implicado en diversos robos a tiendas departamentales, entre ellos el registrado la semana pasada en una sucursal Coppel.

De acuerdo con los reportes, Francisco Daniel N. fue detenido junto a otra persona, cuya identidad no ha sido revelada, en inmediaciones de la 15 Norte, cuando ambos intentaban evadir a los agentes municipales.

Versiones extraoficiales refieren que la captura se logró tras varios minutos de seguimiento al vehículo en el que viajaban, un automóvil Ibiza color negro, presuntamente vinculado con distintos robos cometidos tanto en viviendas particulares como en establecimientos comerciales.

En el interior del coche fueron localizados varios envoltorios con droga, aunque hasta el momento no se ha precisado la cantidad.

Al cierre de esta edición no existía aún un pronunciamiento oficial de la SSC, pero trascendió que ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, la cual determinará su situación jurídica en un plazo máximo de 72 horas.

Cabe destacar que “El Nava” cuenta con antecedentes penales por narcomenudeo y ya había estado recluido en el penal de San Miguel, donde, según fuentes extraoficiales, fue catalogado como un interno conflictivo por las autoridades penitenciarias.

Respecto a las denuncias de vendedores de autopartes en la 46 Poniente, se reveló que Francisco Daniel N. presuntamente les habría exigido el pago de 5 mil pesos en efectivo para las celebraciones de San Judas Tadeo.

Es importante precisar que, aunque dichas denuncias públicas provinieron de los comerciantes, la captura se mantiene en estricto apego a las investigaciones ministeriales por delitos de narcomenudeo, robo a casa habitación, atracos a viviendas y asaltos a transeúntes.

Las pesquisas también vinculan a “El Nava” con Abraham N., alias “El Chupón”, líder de una banda criminal que mantiene una confrontación con “Los Toscano” por el control del narcomenudeo en mercados como La Cuchilla, Hidalgo, Zapata, La Piedad y sus alrededores.

Estas dos organizaciones también se disputan el control del tianguis conocido como “Los Lavaderos”, donde el pasado 29 de mayo se registró una balacera que dejó como saldo dos personas muertas y cinco heridas.

Arrestan a “El Pollo”, ligado a cadáveres abandonados en el Centro Histórico

De manera paralela, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que en coordinación con autoridades federales se logró la detención de Jesús N., alias “El Pollo”, identificado en las investigaciones ministeriales como principal operador de “El Chupón”.

La captura ocurrió este jueves en la colonia Los Volcanes, lo que significa que en menos de 24 horas las autoridades municipales y estatales aseguraron a dos importantes colaboradores de “El Chupón”.

De acuerdo con fuentes ministeriales, “El Pollo” también estaría vinculado con el grupo criminal La Familia Michoacana y sería uno de los principales sospechosos del asesinato y abandono de tres cuerpos: dos de ellos hallados el 22 de agosto pasado en inmediaciones del mercado 5 de Mayo, sobre la 18 Poniente, y otro más, el del comerciante de lácteos originario de Tlaxcala, Willivaldo Chavarría, cuyo cuerpo fue abandonado en inmediaciones del puente de Analco.

Jesús N. ya fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, la cual definirá su situación jurídica en un plazo de 72 horas. En este contexto, la Fiscalía General del Estado (FGE) adelantó que en los próximos días ampliará la información sobre ambas detenciones y las investigaciones en curso.