Miércoles, noviembre 5, 2025
SSC creará área de contrainteligencia para proteger a policías de Puebla

Félix Pallares Miranda, titular de la SSC, durante conferencia de prensa donde anunció la creación del área de contrainteligencia.
Félix Pallares Miranda, titular de la SSC, durante conferencia de prensa donde anunció la creación del área de contrainteligencia. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) será reestructurada para dar paso a la creación de un área de contrainteligencia con la que se busca proteger a los policías municipales de posibles ataques.​

Así lo adelantó Félix Pallares Miranda, titular de la SSC, quien puntualizó que el proyecto será presentado al Cabildo a principios de 2026, a fin de que se ponga en marcha.​

Interrogado sobre el tema en conferencia de prensa, el secretario explicó que la principal función de la nueva área es evitar agresiones hacia el personal de la dependencia, así como infiltraciones que pudieran poner en riesgo a los agentes.​

“Este tipo de unidades son para proteger a la misma coordinación de actividades vulnerables, la integración de esta célula de contrainteligencia la estamos trabajando con la respectiva modificación del reglamento, en general, dentro de la reestructura”, explicó.​

El funcionario municipal señaló que será necesario llevar a cabo modificaciones en toda la estructura de la dependencia, por lo que ya trabaja en la proyección de los cambios. De manera particular señaló que se requieren cambios en la coordinación con la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI), pues esta área nutre de información a la SSC.​

Pallares señaló que hasta el momento ni él ni los elementos a su cargo han recibido amenazas por parte del crimen organizado. Sin embargo, resaltó que es necesario crear áreas que estén un paso adelante en la protección de la dependencia y de sus integrantes.​

El secretario agregó que en el transcurso del presente año, dos policías fueron asesinados en marzo pasado, uno más lesionado apenas la semana pasada y seis más necesitaron atención médica mayor al ser impactados por vehículos mientras se trasladaban en motocicletas.

