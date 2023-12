Ssa supervisó Hospital General de Cuetzalan, pero no hay fecha para mejorar su operación, indicó Leticia Reyes

Funcionarios de la Secretaría de Salud ya acudieron la semana pasada a revisar las condiciones en las que se encuentra operando el Hospital General de Cuetzalan, donde se ha agudizado la falta de medicamentos y de insumos, especialmente de suturas, lo que está afectando la prestación de servicios y que las cirugías que se tenga que retrasar o que sean los familiares de pacientes quienes tengan que adquirirlas, generando afectación en su economía, de acuerdo a lo que indicó Leticia Reyes Hernández, presidente del voluntariado de dicho nosocomio.

Vía telefónica, confirmó a La Jornada de Oriente que luego de que en noviembre hizo pública la situación que se vive en el hospital, el 30 de dicho ese mismo mes acudieron directores de la dependencia estatal a hacer una evaluación.

Sin embargo, ella no tuvo alguna junta con los funcionarios ni tampoco le confirmaron para cuándo se subsanarán las deficiencias.

“Ese día bajaron todas las direcciones de la Secretaría de Salud a supervisar a conciencia el hospital y claro que todas esas observaciones que he venido haciendo de faltantes, pues no hubo reunión como tal, pero sí les dije que quería yo hablar con todos ellos porque no era lo mismo decir las cosas como al aire o como a una persona que no es del área a decirle las cosas a cada uno de los que vinieron específicamente por cada área. Se llevaron toda la información de las necesidades que tiene el hospital”.

Añadió que también les comentó el tema de las ambulancias, mismas que recurrentemente se descomponen por lo que pasan más tiempo en el taller mecánico que funcionando.

Pidió que les manden unidades en buen estado y que las que no lo estén se queden en la ciudad de Puebla, donde tienen más recursos para arreglarlas de manera inmediata.

La también activista indicó que esperan que por lo menos para el inicio de 2024 la situación mejore.