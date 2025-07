Ssa anuncia reanudación de hemodiálisis en hospitales del Norte y Sur, pero pacientes aún sin cita

La Secretaría de Salud de Puebla informó la reanudación del servicio de hemodiálisis en los hospitales generales del Norte y del Sur, sin embargo, pacientes de ambas unidades reportan que hasta el momento no han recibido información sobre la programación de sus citas, lo que mantiene la incertidumbre entre quienes dependen de este tratamiento para preservar su salud.

De acuerdo con el comunicado oficial, la reactivación del servicio de hemodiálisis se realizó de manera paulatina en los hospitales generales del Norte y del Sur, tras varios días de suspensión.

No obstante, usuarios de esos hospitales expresaron su preocupación porque, pese al anuncio de la reactivación, no han sido notificados sobre la fecha y hora de sus próximas sesiones de hemodiálisis.

En ambos nosocomios, el personal ha informado a los pacientes que probablemente hasta el lunes se reanuden las sesiones de hemodiálisis, lo que ha generado mayor incertidumbre y molestia entre quienes requieren el procedimiento de manera regular.

Un paciente del Hospital General del Norte compartió: “No, eso no es cierto, porque ahora fueron mis compañeros al hospital y les dijeron que hasta el lunes, puede que hasta el lunes los empiecen a hemodializar. No hay nada y pues ahora sí mis compañeros se fueron a una hemodiálisis de paga porque no es cierto”.

La falta de información genera inquietud entre quienes requieren hemodiálisis de manera regular, ya que la interrupción o el retraso en el acceso a este procedimiento puede poner en riesgo su bienestar.

Por otra parte, la autoridad sanitaria aseguró que el servicio ya opera al 100 por ciento en el Hospital General de Teziutlán y en el Hospital para la Niñez Poblana, mientras que en el Hospital General de Tehuacán el equipo fue instalado en su totalidad, aunque persisten ajustes en el suministro eléctrico para garantizar la seguridad de los pacientes.

En el caso del Hospital General de Huauchinango, el proceso de instalación continúa y, como medida emergente, se atiende a los pacientes prioritarios mediante unidades móviles especializadas.

“La salud es una prioridad que se protege con eficiencia y compromiso”, señaló la Secretaría de Salud en su comunicado, al destacar los esfuerzos del gobierno estatal para fortalecer los servicios médicos y garantizar atención de calidad.