Soy metrera, ando en Metro siempre que voy a la ciudad de México (CDMX). Me encanta porque llego rápido a donde tengo que ir y en muchas ocasiones tengo la suerte de poder decidir las horas no-pico e ir más cómoda, pero aun apretujada con otras mujeres en horas pico, siempre hacemos equipo ayudándonos a empujones a abrirnos paso para entrar y adentro hacer huequito para acomodarnos incluso casi encimadas, y al salir abrir el paso. Ir en metro es lo mío porque es muy entretenido observar a las mujeres que aprovechan el tiempo de traslado para maquillarse ya que, valiéndose que vamos encaramadas y casi inmóviles, les permite tener más tino para pintar la rayita o las pestañas y ponerse chapitas.

Subir al metro es una gran necesidad para la mayoría de las personas en una ciudad tan grande como CDMX y zonas conurbadas. Para quienes no vivimos allá ni tenemos necesidad de hacerlo de manera cotidiana y menos en pandemia, es toda una experiencia por el privilegio de observarnos los unos a los otros y al aguzar los sentidos, suceden cosas mágicas. También me gusta porque soy consumidora de chácharas y aunque está prohibido a los ambulantes entrar a vender, nadie les puede prohibir trasladarse con mochilas y se las ingenian para sacar sus mercancías al no faltar quién les compre: paquetes de agujas e hilos para coser, pastillas y chicles para el aliento, libros de crucigramas y sopas de letras, y todo tipo de productos por cinco o diez pesos.

Me es inolvidable un día en horario relajado que me tocó asiento junto a una mujer que iba muy entretenida haciendo su sopa de letras. Después de checar cuántas estaciones me faltaban para llegar a mi destino, de metiche la espié de reojo. Ya entrada en gastos, dejé de fingir y de plano me puse a verla descaradamente y le susurré: “¿Se vale soplar?” y sin levantar la mirada, con pluma en mano, asintió con una sonrisa cómplice y nos pusimos a terminar la página y siguió otra y otra y otra hasta que al llegar a su destino, se despidió, guardó su pluma, cerró su libro, se levantó y salió moviendo su mano en señal de adiós. Lo mágico es que más personas a nuestro alrededor estaban muy atentas a la sopa de letras comunitaria.

El 4 de mayo por la noche supe del colapso del puente de la línea 12 del Metro de la CDMX en la avenida Tláhuac: como en película rápida vi pasar en mi mente los miles de rostros de las personas con las que me he topado en el Metro: quienes me he sonreído, a quienes he cedido el asiento o me han cedido el suyo, a quienes les he cargado sus bolsas cuando voy sentada o me han cargado las mías; quienes me han dado instrucciones de cómo llegar a mi destino, en fin… ¡el Metro es un universo entero!

Somos tantos y tantos miles de millones de personas que hemos usado el Metro de la CDMX que saber de los difuntos y heridos en esta desgracia, ¡el número que sea!, te hace sentir una gran tristeza por la pérdida de personas de la gran comunidad que diario se juega la vida yendo y viniendo en el Metro en sus labores cotidianas, y que en un instante de manera espontánea tratan de resolver la vida en una sopa de letras sentados o parados junto a ti.

Descansen en paz las 25 víctimas mortales del colapso del metro de la mal llamada Línea Dorada, que sus deudos encuentren serenidad en este caos y la manera de seguir adelante; que nuestros dolientes, porque son nuestros y son todos, sepan que somos comunidad por todos habernos cruzado alguna vez en persona, en miradas o en pasos, en esa red de pasillos y trenes que es todo un universo ¡y es nuestro!

Descansen en Paz

[email protected]