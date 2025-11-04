Sosapach distribuye agua sin potabilizar en cabecera y juntas auxiliares: Romero

En San Pedro Cholula y sus juntas auxiliares —como San Matías Cocoyotla, Barrio de Jesús Tlatempa, Santiago Mixquitla, San Miguel y San Juan—, el agua distribuida por el Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable del municipio (Sosapach) carece de potabilización real, advirtió el ambientalista Julián Romero Tehuitzil.

El experto en el manejo del agua entregó a La Jornada de Oriente un documento titulado Manifiesto Ciudadano, en el cual afirma que “el pozo profundo de San Matías Cocoyotla, propiedad del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cholula, no cuenta con planta potabilizadora. El líquido que se suministra presenta olor, sabor, color y turbiedad anormales, además de altos niveles de dureza por carbonatos de calcio, hierro, magnesio y manganeso, elementos que pueden causar afecciones renales, dérmicas y gastrointestinales”.

Añade que las descargas residuales municipales se mezclan con efluentes industriales —incluyendo maquiladoras vinculadas a la industria automotriz—, contaminando los cauces de río Prieto, Santa María Coronango, Santa Bárbara Almoloya y el río Atoyac, uno de los más contaminados del país. Estas aguas, asegura el ingeniero, contienen metales pesados como cadmio, cuyo uso agrícola y ganadero pone en riesgo la salud pública de toda la región.

“No existe planeación ni supervisión técnica conforme a los lineamientos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ni a las Condiciones Particulares de Descarga (CPD) que toda administración municipal debe cumplir”,

El especialista insistió:. “A pesar de ello, se cobra el servicio de agua potable y tratamiento, sin contar con certificados de calidad emitidos por Cofepris, como exige la NOM-127-SSA1-199”.

El manifiesto elaborado por Julián Romero Tehuitzil, presenta las siguientes exigencias:

Auditoría inmediata por parte de la Auditoría Superior del Estado a los municipios de la zona metropolitana de Cholula y a sus Sistemas Operadores de Agua. Transparencia total en el uso de los recursos cobrados por agua potable, alcantarillado y saneamiento. Instalación obligatoria de plantas de potabilización y tratamiento de aguas residuales en cada junta auxiliar y descarga de Sosapach. Certificación sanitaria del agua distribuida, con análisis de laboratorio acreditado, cadena de custodia y monitoreo continuo de parámetros fisicoquímicos. Sanción a industrias que descarguen residuos peligrosos en redes municipales sin tratamiento previo. Coordinación inmediata entre el ayuntamiento y las dependencias federales ( Conagua Semarnat, Cofepris, Profepa) para cumplir las Normas Oficiales Mexicanas y restaurar el río Atoyac.

“San Pedro Cholula no puede seguir siendo ejemplo de negligencia ambiental ni de corrupción hidráulica. El pueblo exige responsabilidad, legalidad y acción inmediata. El agua es vida, no negocio”, aseveró Romero Tehuitzil.