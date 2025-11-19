Sosapach alerta sobre falso “gestor” para liberar adeudos

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (Sosapach) emitió este miércoles un comunicado en el que se deslinda de un supuesto “gestor” que, de acuerdo con denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales, estaría ofreciendo la liberación de adeudos a usuarios del organismo a cambio de pagos o cuotas.

En su mensaje oficial, el Sosapach enfatizó que no cuenta con personal autorizado para visitar domicilios con el fin de realizar trámites, gestionar adeudos o solicitar pagos de ningún tipo. Todas las operaciones relacionadas con el servicio —incluidos convenios, aclaraciones, recibos, pagos y regularizaciones— deben efectuarse exclusivamente en las oficinas del organismo, ubicadas en Avenida Miguel Hidalgo número 504, en el Barrio de Santa María Xixitla.

“El organismo se deslinda de cualquier persona que se presente en nombre del Sosapach para solicitar pagos, ‘cuotas’ o realizar gestiones externas relacionadas con trámites o adeudos”, señala el comunicado.

El Sosapach llamó a la ciudadanía a no aceptar intermediarios, evitar entregar dinero a personas no identificadas y acudir directamente a sus instalaciones para verificar cualquier situación relacionada con el servicio de agua potable o alcantarillado.

Asimismo, exhortó a las y los usuarios a presentar denuncias formales ante cualquier intento de fraude o suplantación de identidad, a fin de que las autoridades competentes puedan investigar estos hechos y evitar afectaciones económicas a la población.

El organismo reiteró que los trámites son personales y que todo pago debe realizarse en las cajas oficiales del Sosapach, por lo que pidió mantenerse atentos ante cualquier persona que busque aprovecharse de los usuarios mediante ofrecimientos irregulares o promesas de condonación de adeudos.

