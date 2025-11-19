Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasEstado

Sosapach alerta sobre falso “gestor” para liberar adeudos

Sosapach alerta sobre falso
Sosapach alerta sobre falso "gestor" para liberar adeudos
Martín Hernández Alcántara

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (Sosapach) emitió este miércoles un comunicado en el que se deslinda de un supuesto “gestor” que, de acuerdo con denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales, estaría ofreciendo la liberación de adeudos a usuarios del organismo a cambio de pagos o cuotas.

En su mensaje oficial, el Sosapach enfatizó que no cuenta con personal autorizado para visitar domicilios con el fin de realizar trámites, gestionar adeudos o solicitar pagos de ningún tipo. Todas las operaciones relacionadas con el servicio —incluidos convenios, aclaraciones, recibos, pagos y regularizaciones— deben efectuarse exclusivamente en las oficinas del organismo, ubicadas en Avenida Miguel Hidalgo número 504, en el Barrio de Santa María Xixitla.

“El organismo se deslinda de cualquier persona que se presente en nombre del Sosapach para solicitar pagos, ‘cuotas’ o realizar gestiones externas relacionadas con trámites o adeudos”, señala el comunicado.

El Sosapach llamó a la ciudadanía a no aceptar intermediarios, evitar entregar dinero a personas no identificadas y acudir directamente a sus instalaciones para verificar cualquier situación relacionada con el servicio de agua potable o alcantarillado.

Asimismo, exhortó a las y los usuarios a presentar denuncias formales ante cualquier intento de fraude o suplantación de identidad, a fin de que las autoridades competentes puedan investigar estos hechos y evitar afectaciones económicas a la población.

El organismo reiteró que los trámites son personales y que todo pago debe realizarse en las cajas oficiales del Sosapach, por lo que pidió mantenerse atentos ante cualquier persona que busque aprovecharse de los usuarios mediante ofrecimientos irregulares o promesas de condonación de adeudos.

Leer más: Sosapach distribuye agua sin potabilizar en cabecera y juntas auxiliares: Romero

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder...
Nacional

Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

La Jornada -
Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Los últimos rastros de la activista María Mendoza fueron en Cholula hace un mes, pero aún no hay una línea de investigación definida: colectivo

Isaí Pérez Guarneros -
Las últimas referencias sobre María Mendoza Lucas, activista trans y promotora cultural originaria de Oaxaca, datan de finales de agosto e inicios de septiembre,...

Sosapach distribuye agua sin potabilizar en cabecera y juntas auxiliares: Romero

Martín Hernández Alcántara -
En San Pedro Cholula y sus juntas auxiliares —como San Matías Cocoyotla, Barrio de Jesús Tlatempa, Santiago Mixquitla, San Miguel y San Juan—, el...

Sosapach distribuye agua sin potabilizar en la cabecera y juntas auxiliares: Romero Tehuitzil

Martín Hernández Alcántara -
En San Pedro Cholula y sus juntas auxiliares —como San Matías Cocoyotla, Barrio de Jesús Tlatempa, Santiago Mixquitla, San Miguel y San Juan—, el...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025