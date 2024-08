Sortean Champions League con nuevo formato

El nuevo formato del torneo se estrena con una primera fase con duelos entre varios de los clubes más potentes de Europa, con Liverpool vs. Real Madrid, Barcelona vs. Bayern y City vs. Inter como algunos de los principales duelos.

La Champions League estrena formato, el torneo más prestigioso de clubes tiene un nuevo sistema de competencia, con 36 equipos participantes (cuatro más que con el antiguo formato) y en el que cada uno de ellos jugará contra ocho rivales, según el sorteo realizado este jueves en Mónaco.

Los 36 clubes pelearán por estar los más arriba posible en una tabla de clasificación unificada y poder clasificarse a octavos de final, según el llamado ‘sistema suizo’, a menudo utilizado en torneos de ajedrez.