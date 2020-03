Para Idania, por tus pasos.

En estos tiempos contemporáneos, en los cuales, la realidad reclama no sólo una profunda reflexión sobre la condición misma del ser humano sino que, el desarrollo de propuestas que se caracterizan por un punto de quiebre en la añeja visión patriarcal que ha dominado a la cultura, según nos ha dicho la historia.

La lucha de géneros continúa desde otras trincheras que corresponden a las condiciones y las circunstancias actuales como algunos de los actos que se han realizado por mujeres para conquistar espacios pacíficamente dentro de la sociedad. Sí, se ha logrado una avanzada, pero aún falta. Como otras cuyas heridas las han convocado a la violencia mancillando la historia en una lucha, desde su particular punto de vista, a la existencia como sujeto.

Esta vacante como sujeto de la historia que ha prevalecido en la mujer durante siglos tiene ahora una alianza. La “Sororidad” que llena un vacío léxico y, por tanto, de existencia. Este término se ha calificado como neologismo porque la Real Academia Española lo ha incluido apenas el 21 de diciembre del 2018. Sin embargo, hace poco más de un siglo, 1921 para ser exactos Miguel de Unanumo en su novela, catalogada dentro de las veinte mejores en lengua castellana: La Tía Tula lo usó en el prólogo para hacer una diferencia categórica e histórica en una precisión, de acuerdo, a la raíz de la palabra. Si “frater” es igual a “hermano”, por qué no existía “sororal” y “sororidad” de “soror” o “sor”: “hermana.” Su ejemplo con Antígona que sufrió un suplicio por amor a su hermano Polinices es la mejor manera de comprenderlo. Sin embargo, cabe destacar que este término léxico existe en inglés “sisterhood” y en francés “sororité”. Lo sobresaliente de este escritor en su discurso ficcional que logra de la intimidad del personaje de Gertrudis, “Tula”, su renuncia al amor con un hombre, tan sólo para apropiarse de su virginal maternidad que desemboca en su “amor de hermana” en los hijos de Rosa que sobrepasa todos los límites “sociales” se ajusta ahora a nuestros tiempos en una hermandad feminista.

Marcela Lagarde asumió la sororidad como “agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo”. En dónde está la sororidad para incluir a todas las mujeres de este país en una sola voz manifestándose en una hermandad que queda excluida a un sector de la sociedad que no participa porque son inexistentes por su ignorancia sabia. Ellas viven en ese contexto de pobreza lingüística dentro de la sociedad, sin reconocimiento, no sólo de los hombres, sino que, también de las mujeres. Ellas, las que venden memelas en las esquinas, Ellas quienes limpian las casas, Ellas que sacuden los cofres de los carros en los semáforos, Ellas que viven en el arduo trabajo del campo, Ellas las obreras. Ellas que no conocen el Internet. Ellas que sólo saben ser madres. Ellas que viven la cotidianidad efímera y sempiterna. Sin ningún gratificante. Ellas que no dejarán de hacer las labores domésticas y, por tanto, comprarse un pedazo de listón morado. Ellas son “las olvidadas,” quienes no fueron convocadas a una marcha, o a un día sin ellas, porque no se enteraron que tienen derechos. Ellas que viven en un contexto radical de supervivencia. A Ellas ¿quién las representa? ¿Este movimiento feminista las incluye? ¿Dónde está la sororidad?

Por María Torres Ponce