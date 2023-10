Sordidez antropológica

La ciencia no es impoluta. De hecho, numerosas atrocidades han sido cometidas a su favor. Existen numerosos ejemplos en todas y cada una de las ciencias, más o menos terribles y que hoy claramente reconocemos (Oppenheimer, por ejemplo). Recordemos que, hasta no hace muchos años, médicos recomendaban el uso del cigarro como calmante de los nervios. O que, hasta hace no mucho tiempo, aparecía la homosexualidad como una enfermedad mental en los manuales de siquiatría. Sin embargo, pareciera, al menos ante la opinión de los menos informados, que disciplinas como la Historia, la Arqueología, la Sociología o la Antropología son inofensivas y que sus actividades no conllevan atrocidades, no al menos como las de la bomba. Esta entrega va dirigida a denunciar algunos de los atropellos cometidos por la Antropología en tierras americanas y que se encuentran quizá en la categoría de los más atroces, sórdidos y abyectos que pudiéramos imaginar.

Hace días, en una página de Instagram, me enteré del caso de Damiana Kryygi, una joven de la comunidad Aché en Paraguay cuya historia es verdaderamente atroz. Según lo que reporta el portal de la revista Ideele, un “día en 1896, en la selva paraguaya una niña originaria de la etnia aché vio a un grupo de colonos matar a toda una familia –muy problablemente la suya. La niña tenía apenas tres años. Tras la masacre, la pequeña niña aché fue tomada cautiva por los verdugos y bautizada con el nombre de Damiana. Damiana fue obligada a trabajar como sirvienta en casa de un científico y a dejarse estudiar por antropólogos del Museo de Ciencias Naturales de La Plata en Argentina, para quienes ella no era más que un mero objeto etnográfico. En 1907, a la edad de 14 años, Damiana fue internada en un hospital psiquiátrico y obligada a posar desnuda para un antropólogo alemán dos meses antes de morir de una agresiva tuberculosis. Ya muerta Damiana, su cabeza fue enviada a un museo en Berlín, donde continuó siendo un objeto de estudio. Cien años más tarde, sus restos fueron encontrados en La Plata y repatriados a la tierra de sus ancestros”. Lo anterior viene en una entrevista que realizó Roxana Olivera a Alejandro Fernández Mouján, director del documental intitulado “Damiana Kryygi” (2015) y que habla de caso de esta niña. He de decir que la lectura del caso me dejó congelado; ver el documental me indignó todavía más.

Dos aspectos me resultaron relevantes. Primero que nada, el antropólogo holandés Herman ten Kate y el jurista francés Charles de la Hitte viajaron a Paraguay para dar cuenta de la etnia Aché (denominada por los colonos locales como guayaquís) de la que poco se conocía. Dentro de sus viajes, tuvieron noticia de lo que habían hecho los colonos y les solicitaron que los llevaran al campo donde había ocurrido la matanza. Esto fue tres meses después de los acontecimientos. Los dos investigadores europeos tomaron notas, fotos y se llevaron el cadáver de la mujer para estudiarla, previa disección para poder transportarla, es decir, la cortaron en pedazos. Los colonos los ayudaron en esta labor e hicieron chistes al respecto. Más adelante, tomaron imágenes de la pequeña Damiana y le hicieron mediciones y observaciones. La niña quedó a cargo de una familia alemana en 1898, los Korn, en la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, en 1907, argumentando que la niña tenía un comportamiento sexual inapropiado, fue internada en un Hospital Neuropsiquiátrico cerca de La Plata, mismo que dirigía un médico apellidado Korn, seguramente parte de la familia. Damiana tenía 14 años en el momento. Es ahí que Korn invitó al antropólogo alemán Robert Lehmann- Nitsche que venía del Museo de la Plata para estudiar a la niña. Según nos dice Marina L. Sardi y Diego Ballestero en su artículo “Los cuerpos indígenas entre textos y silencios. El caso de una niña aché” publicada en la revista española Asclepio (2020), para el antropólogo, el “hecho de poder registrar a un mismo individuo en dos etapas de su vida en contextos distintos era una ‘circunstancia especialísima’ (‍Lehmann-Nitsche, 1908, p. 91) y asistió al hospital en mayo de 1907, donde realizó observaciones, mediciones y registros fotográficos; información que sería publicada al año siguiente en el tomo XV (tomo II de la Segunda Serie) de la Revista del Museo de La Plata como un ‘Relevamiento Antropológico de una India Guayaquí’. Damiana estaba enferma y poco tiempo después del estudio la niña murió. Su cuerpo observado, medido, sometido a disección anatómica y repartido entre instituciones de La Plata y Berlín se convirtió en ‘objeto de estudio’ a través de numerosas estrategias para demostrar autenticidad y otorgarle autoridad”. Lo que se envió a Berlín fue la cabeza de la niña para que fuera estudiada allá. Los restos ya fueron repatriados y entregados a los Aché para que hicieran con ellos lo que juzgaran conveniente de acuerdo con sus tradiciones. De igual manera, se entregaron desde el Museo de la Plata, los restos de la mujer que se habían llevado los primeros europeos que mencioné y el cráneo de un tercer individuo. Todo ello se muestra en el video que he mencionado con antelación. Sólo quiero resaltar que antes de enviar desde Berlín el cráneo, que se encontraba en la colección de una escuela de medicina, fue estudiado y se determinó que su tuberculosis se encontraba avanzada y que, seguramente en el momento en que le tomaron las fotografías, ya se encontraba sumamente afectada. ¡Vaya!

Claro, como lo he dicho, el caso me produjo indignación y quise saber si es que en nuestro país habría pasado algo similar. Y, para nuestra desgracia, también tenemos nuestro propio caso sórdido que seguramente no es el único. Allá por 1902, en uno de los muchos enfrentamientos que vivieron las comunidades Yaquis de Sonora con el Estado mexicano desde el siglo XIX para proteger sus tierras, agua y cultura, el ejército mexicano masacró a un grupo de Yaquis que se resguardaban en la Sierra de Mazatán. En total murieron 124 personas (78 hombres, 26 mujeres y 20 niños), según se reporta en el artículo de Randall McGuire (2017). “Expiación: la masacre de la Sierra Mazatán y la arqueología indígena en Sonora, México”. Publicado en la revista Anales de Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. El caso es de por sí una atrocidad que hubiera caído en el olvido si no es porque el antropólogo norteamericano Aleš Hrdlička, que se encontraba en el momento haciendo un viaje por México para obtener muestras de cráneos de indígenas de la región para integrar al catálogo del American Museum of Natural History (Museo Americano de Historia Natural) en Nueva York, se enteró de la masacre y quiso ir a la zona para hacerse de “muestras”. De hecho, había logrado obtener los huesos de un guerrero Yaki recién ejecutado y quemado, pero, como dice McGuire, “todavía seguía desilusionado. Hrdlička (s.f.: 449-450) comentó que sus esfuerzos para obtener cráneos fueron sólo moderadamente exitosos porque ‘la mayoría de los cráneos, ya sea por el peculiar efecto de [las balas de] Mauser o por la cercanía a las que se les disparó, estaban tan destruidos que servían de poco’. Luego de tres semanas bajo el caluroso sol del desierto, los cuerpos estaban parcial pero no totalmente descompuestos. Hrdlička encontró once cráneos adecuados para sus propósitos y empleó un machete para separar a golpes las cabezas de los cuerpos (Bauer-Clapp y Pérez, 2014: 183). Recogió huesos de por lo menos otros dos individuos y una variedad de artefactos, incluyendo arcos, flechas, sombreros, mantas, canastas, un rosario y la cuna”. Envió los restos a Nueva York debidamente embalados y prosiguió con sus estudios en México. Más adelante, como nos dice McGuire, en “1903, Hrdlička dejó Nueva York para trasladarse a la Smithsonian Institution en Washington D.C., donde proseguiría una ilustre carrera (Spencer, 1974). Publicó un artículo acerca de su investigación en Sonora en American Anthropologist (Hrdlička, 1904)”. Los huesos permanecieron por cien años almacenados en el museo hasta que McGuire dio con ellos e inició un largo proceso para su repatriación a Sonora, vía Arizona donde pasarían para ser homenajeados por la comunidad Yaki que habita en Estados Unidos. Hrdlička se hizo famoso por sus estudios de las etnias americanas y por su propuesta del poblamiento del continente americano desde Asia. Sin embargo, como vemos, hay en su haber, experiencias como esta. Como dato curioso, McGuire nos dice que “mientras estaba en Tórim (Sonora), Hrdlička se enteró de la suerte corrida por dos estadounidenses en Hermosillo. Los Yaquis los habían matado porque habían tratado de fotografiar a una partida de guerreros Yaquis. Se lamentó: ‘Sus huesos todavía yacían en el monte en 1902[,] pero no pude recuperarlos para enterrarlos’ (Hrdlička, s.f.: 440)”. ¿Esos no serían especímenes para analizar en el museo también?, ¿por qué?

Ambos casos el vivo ejemplo de los extremos que ha alcanzado la ciencia, en este caso la Antropología, para conseguir sus objetivos. Ambos antropólogos tuvieron carreras ejemplares y seguramente son referencia obligada cuando se trata de analizar los grupos humanos que estudiaron y muchas otras cuestiones. Sus casos, no son los únicos y, aunque con menor intensidad o sordidez, vemos numerosas etnografías que han aprovechado a las comunidades originarias para encumbrar a los que las producen en los anales de la disciplina sin que al final importe la suerte de la comunidad. Otro tanto pasa con historiadores, arqueólogos, sociólogos, etno lingüistas y un largo etcétera que han medrado gracias a las comunidades, pero que miran con desdén a las mismas.¿Es que en verdad nunca se dieron cuenta de lo que estaban haciendo? Es claro que no, para ellos, estas personas eran meros especímenes que habían de ser estudiados y clasificados, como insectos en colección de entomólogo. Si partimos de una visión darwinista social que ve entre las culturas y civilizaciones estadios evolutivos, para estos investigadores, los Aché y los Yaki no son más que criaturas que deben ser estudiadas y catalogadas. La ciencia al servicio del racismo y el clasismo, (así como en otros casos de la homofobia y del patriarcado). Nosotros que nos dedicamos a las Humanidades y a las Ciencias Sociales debemos entender qué alcances hemos llegado a tener y cómo se han visto perjudicadas las personas con las que trabajamos y que se encuentran plasmadas en nuestras investigaciones. De lo contrario, el legado nefasto de antropólogos como estos continuará de manera inexorable.